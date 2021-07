Parken in zweiter Reihe

Parken in zweiter Reihe: Dreiste BMW-Fahrerin blockiert Feuerwehr – Man sollte meinen, in der Ära allgegenwärtiger Regelungen, Maßnahmen und Beschilderungen, dürfte sich die Sache mit dem Verbot des Haltens in zweiter Reihe herumgesprochen haben. Spätestens jetzt, sollte man nicht beim Führerschein-Machen aufgepasst haben, gilt: Man blockiert schon gar keine Rettungswege/Rettungsfahrzeuge. Wusste die Person im Video wohl nicht …

Denn die hat die Ruhe weg. Doch zur Einordnung: Wir sehen im Video ein 4er-BMW Cabrio in zweiter Reihe neben am Bordstein abgestellten Fahrzeugen. Das Video stammt wohl aus dem englischsprachigen Raum, Nordamerika: Aus den USA oder Kanada vielleicht, nach Typ und „DC Fire Department“ Schriftzug zu schließen. Der Warnblinker des BMW jedenfalls läuft. Und läuft.

Und läuft und läuft und läuft …

Es ist offenkundig, dass sich die – wie sich später herausstellen soll – Besitzerin keineswegs zur Eile antreiben lässt. Dies ist umso „beeindruckender“, da die zweite beteiligte Partei im Video im erwähnten mächtigen Spritzenwagen der Feuerwehr unterwegs ist. Die Rettungskräfte haben ebenso mächtigen Stress, werden möglicherweise irgendwo gebraucht, wo Menschen in Gefahr sind. Die Sirene jault. Doch davon lässt sich die Frau nicht animieren.

Selbst als der Fahrer des Feuerwehrwagens an der Kordel zieht, die brachiale Hupe des Kolosses aufbrüllen lässt, kommt keine Bewegung in die Sache. Unverrichteter Dinge müssen die Feuerwehrmänner warten, bis sich die Frau endlich ins Bild bequemt – vermeintlich vom Shoppen. Eine kostbare ganze Minute später. Doch selbst jetzt rennt sie nicht, beeilt sich nicht, ihre Körperhaltung zeigt keine Spur von Einsicht.

Bilder, die sprachlos machen

Faszinierend auch: Es wirkt, als käme der Wagen eigentlich vorbei. Wollten die Retter eine Lektion erteilen? In aufreizender Gemütsruhe, die dem einen oder anderen durchaus den Blutdruck hochtreiben könnte, zockelt die Dame jedenfalls endlich zu ihrer Fahrerseite. Wie war das noch mit den zahllosen Studien, die nachweisen, dass viele BMW-Fahrer von Menschen als rücksichtslose Verkehrsteilnehmer eingeschätzt werden …?

Quelle: carscoops.com