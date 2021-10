OnePod: Volkswagen konzipiert autonomes E-Auto – Volkswagen möchte mit einem autonomen Elektroauto die Zukunft der Mobilität mitgestalten. Das kürzlich vorgestellte OnePod erlaubt es den Fahrgästen einfach zu- und auszusteigen, kann als futuristisches Stadtauto aber auch für sich selbst genutzt werden.

Im Hause VW spricht man von einer „Vision der Stadt- und Verkehrsplanung von morgen“.

Die Bezeichnung „OnePod“ vereine dabei die Idee und das Selbstverständnis der neuen Konzeptstudie in sich, stehe „One“ doch für „One Solution for all“ (zu Deutsch: Eine Lösung für alles). Schließlich soll das autonome E-Auto als Privatfahrzeug, als öffentliches Verkehrsmittel und im Lieferverkehr zum Einsatz kommen.

Dazu ist der Innenraum für unterschiedliche Aufgaben konfigurierbar, so zum Beispiel als Robotaxi, das „Mobilität als Service“ bietet. Großzügige Fensterflächen, ein Display in der Tür und eine Anzeige im Dachhimmel sollen dem Fahrgast in Verbindung mit den intuitiv bedienbaren Steuerungselementen in den Armlehnen optimale Sicht und bequemen Zugriff auf alle notwendigen Anwendungen bieten.

Um Passagieren einen einfachen Ein- und Ausstieg zu ermöglichen, soll das OnePod in der Lage sein, Bordsteinkanten zu erkennen, um den Innenboden entsprechend abzusenken. Zudem könne es Fahrgäste erkennen, um die zwei Schwenktüren automatisch zu öffnen.

Ideal für Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Fahrgästen mit Kinderwagen.

Unterwegs findet die Außenkommunikation in Form von Lichtstreifensignalen statt, die andere Verkehrsteilnehmer informieren und gegebenenfalls warnen sollen. Darüber hinaus verfügt das OnePod über einen klappbaren Fahrradträger am Heck.

Bezüglich der Marktreife schweigt sich VW bislang noch aus. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zum autonomen Fahren der Stufe Vier Ende Juli 2021, besteht aber schon mal eine gesetzliche Grundlage.

Demzufolge dürfen Fahrzeuge ohne Fahrer in festgelegten Bereichen im öffentlichen Straßenverkehr bereits fahren. Dabei dürfen die Insassen die Kontrolle über sämtliche Fahraufgaben an das Fahrzeug abgeben. An manchen Orten, wie zum Beispiel im Parkhaus, bedarf es nicht mal mehr einer Person an Bord.

Global gesehen ist Deutschland damit das erste Land, in dem autonome Fahrzeuge auch in den Alltag einfahren. Bis 2022 soll autonomes Fahren gar in den Regiebetrieb gehen.

Quellen: stern.de , volkswagen-newsroom.com