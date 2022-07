Offroad-Klassiker: Ford Bronco kommt nach Deutschland – Nach Fahrzeugen wie dem Mustang Mach-E und Explorer bringt Ford nun einen modernen Klassiker über den Großen Teich: Der Ford Bronco kommt zwei Jahre nach seiner Enthüllung in den USA nach Europa. Auch auf dem deutschen Markt soll das US-Modell vertrieben werden.

Erste Fahrzeuge sollen laut einem Bericht von „ntv“ demnach 2023 erhältlich sein. In den USA haben Kunden die Wahl, ob sie den Ford Bronco als Drei- oder Viertürer wählen, in Europa soll der Wagen hingegen in begrenzter Stückzahl ausgeliefert werden. Dabei können die Kunden den Offroader nur als Viertürer bekommen. Noch unbekannt ist, wie die europäische Version des Broncos ausgestattet sein soll, ob sich Antriebe oder technische Eckdaten gravierend von US-Varianten unterscheiden werden.

In direkter Konkurrenz zu anderen Platzhirschen

Der Bronco ist ein robustes Offroadfahrzeug, das nicht nur durch hohe Geländegängigkeit besticht, sondern auch vielseitig einsetzbar sein soll. Damit tritt er in direkte Konkurrenz zu Fahrzeugen wie dem Jeep Wrangler. So kann der Bronco regelrecht auf das Minimum heruntergebrochen werden – viele Teile lassen sich abnehmen, Türen und Verkleidungen etwa. Zugleich ist alles an Bord abwaschbar – Innenraum inklusive. Damit sollen auch Kletter- und Geländefahrten mit Staub und massenweise Schlamm offroad möglich sein.

Der Wagen kann danach grundgereinigt werden. Dass er für ruppiges Gelände und Steigungen ausgelegt ist, zeigt auch die Tatsache, dass am und im Fahrzeug alles Mögliche verzurrt und befestigt werden kann. Durch das zweistufige Verteilergetriebe, welches als Variante mit elektronischem oder elektromechanisch gesteuertem System verfügbar ist, wird die Geländegängigkeit weiter verstärkt, wobei beide Systeme eine Hinterachssperre aufweisen.

Optional lässt sich auch eine Differentialsperre für die Vorderachse ordern, ebenso wie ein abschaltbarer Querstabilisator.

Regelsysteme wie der Gelände-Tempomat „Trail Control“ und sieben Fahrmodi, von denen allein vier für das Gelände ausgelegt sind, zeigen, wozu das Fahrzeug ersonnen wurde. Unterstrichen wird der Eindruck von einer 360-Grad-Kameraanordnung, mit der man nicht nur besser einparken, sondern auf schwierigen Passagen und in Geländeschikanen stets die Übersicht behalten können soll. Durch den hohen Platzbedarf soll sich der Bronco jedoch ausdrücklich auch an Menschen richten, die gerne Camping oder Outdoor-Sport betreiben.

Damit beim Fahren auf der asphaltierten Straße keine Langeweile aufkommt, verfügt der Bronco über ein gängiges Infotainmentsystem inklusive berührungsempfindlichem 12-Zoll-Bildschirm, einer Premium-Soundanlage von B&O sowie Konnektivitätstechnologien. Der Offroad-Klassiker legte nach vielen beliebten Versionen eine 25-jährige Pause ein, bevor er 2020 sein Comeback feierte, welches für ein Rauschen im Blätterwald sorgte. In den USA ist die Neuauflage des Bronco dem Bericht von „ntv“ zufolge wieder sehr beliebt.

Kunden müssen demnach mit langen Wartezeiten rechnen – das dürfte bei der europäischen Variante wohl nicht anders sein.