Offroad Camper: Die Giganten unter den Wohnmobilen – Camping-Fans, die Wert auf den Komfort ihres behaglichen Zuhauses legen, nutzen Wohnwagen oder Wohnmobil. Bequeme Reisen von Stellplatz zu Stellplatz sind so möglich. Doch wer eine echt Outdoor-Erfahrung sucht und zugleich nicht auf die Annehmlichkeiten eines Wohncontainers verzichten will, hat es deutlich schwerer – und muss für eine Offroad-Spezialanfertigung viel tiefer in die Tasche greifen. Die folgende Doku liefert Einsichten in die Welt solcher Spezialfahrzeuge.

Der Youtube-Kanal „Welt Nachrichtensender“ zeigt nicht nur aktuelle Nachrichten, sondern hat Playlists, auf denen es vor Dokumentationen zu einer Vielzahl faszinierender Themen wimmelt. Wir können zu einem Klick dort nur raten, insbesondere wenn ihr euch für gewaltige Baumaschinen oder den Weltraum interessiert. In der Reihe „Spacetime“ etwa erklärt der bekannte deutsche Wissenschaftsastronaut Doktor Ulrich Walter allerlei kosmische Phänomene und Himmelskörper wie Asteroiden.

Doch genug – man verzeihe uns das miese Wortspiel – abgeschweift. In satten 59 Minuten liefert uns die „Welt“-Doku „Offroad Reisemobile – Die Monster unter den Wohnmobilen“ einen Einblick in die Realität der extremen Offroad-Mobilhäuser. Begleitet von Synchronsprecher Klaus-Dieter Klebsch, vielen vor allem bekannt als deutsche Stimme von „Dr. House“, werden wir mit den besonderen Fragestellungen konfrontiert, denen sich die Konstrukteure solcher Spezialfahrzeuge gegenübersehen.

Was ist das maximale Gewicht? Welche Dimensionen muss der Wohncontainer haben? Wie viel Treibstoffzuladung und welche Bereifung beziehungsweise Achsenanzahl sind erforderlich? Die Dokumentation zeigt dabei verschiedene der gewaltigen Fernreise-Lkw in unterschiedlichen Fertigungsstadien wie auch im Einsatz von außen und innen. Ein schönes Ding.

Quelle: WELT – Youtube