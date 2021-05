Nur 25 Exemplare: G-Power stellt G2M Limited Edition vor – Es wird noch einige Zeit dauern, bis BMW einen neuen M2 auf den Markt bringt. Fans müssen sich also gedulden, bevor sie mit einem sportlichen 2er der nächsten Generation rechnen dürfen. Wer sich bis dahin nicht mit dem Vorgänger „as is“ begnügen möchte, über das nötige Kleingeld verfügt und sich beeilt, sollte bei den Experten von G-Power anklopfen und sich das Kit G2M sichern.

Gründe dafür bietet das Aufrüstpaket dem Interessierten: Es basiert auf dem M2 Competition nebst Biturbo-Sechszylinder mit drei Litern Hubraum. Der wird mit einem Sportluftfilter mit hohem Durchsatz, aktualisierten Ladedruckrohren und G-Powers Performance-Software GP-550 ordentlich aufgebrezelt. Damit man das auch hört, liefert G-Power das Deep-Tone-Sportauspuffsystem mit.

Vier 90-Millimeter-Endrohre aus Carbon runden nicht nur den Sound, sondern auch die Optik des Auspuffs ab. Zusätzliches Equipment kommt in Form einer Kurbelwellensperre daher. Mit all diesen neuen Features bekommt der Motor eine ganze Ladung mehr Schmackes: So treibt der G2M mit 550 Pferdestärken satte 140 Gäule mehr über die Strecke – wohlgemerkt bei einem deutlich erhöhten Drehmoment: Denn das wurde von alles andere als schwachbrüstigen 550 Newtonmetern um 150 Nm auf runde 700 Nm hochgekitzelt.

Diese Leistungsdaten katapultieren das Coupé in gerade mal 3,7 Sekunden von null auf hundert Stundenkilometer. Zudem hat G-Power für den G2M den Begrenzer entfernt. Das Resultat: eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h. Auch optisch wurde verändert: Neben dem Aufdruck GM2 Limited Edition an Kofferraum, Flanken und Haube können Kunden zwischen Hurricane-RS- oder Hurricane-RR-Bereifung wählen.

Im Innenraum umfassen die Umbauten ein Lenkrad aus Carbonfaser mit LED-Highlights sowie Bodenmatten mit orangem Schriftzug. Nur 25 Exemplare des Pakets G-Power G2M werden gefertigt werden, wer es will, zahlt 11.900 Euro dafür, wer eine Montage wünscht, sollte 952 Euro mehr einkalkulieren.

Quelle: carscoops.com