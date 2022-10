Nützlicher Lifehack wirkt in Sekunden: So bekommt man beschlagene Scheiben klar – Eine Situation, die wohl jeder Mensch kennt, der ein Auto sein Eigen nennt: Im Herbst und/oder Winter beschlagen die Scheiben, kaum, da man in der Karre sitzt. Das kann ganz schön frustrierend sein, etwa, wenn man es eilig hat. Nun ist guter Rat teuer, denn oftmals kommt man den beschlagenen Scheiben selbst mit dem Fensterleder kaum bei. Doch es gibt einen nützlichen Tipp in Videoform.

Geteilt hat diesen der Kanal „@carsdotcom“ auf TikTok. Entsprechend übersichtlich und einprägsam fällt der Ratschlag in bewegten Bildern aus. Es handelt sich um einen Unternehmenskanal, der sein Video mit „Beschlagene Scheiben? Kein Problem – versucht diesen Hack!“ untertitelt hat.

Dabei geht ihr wie folgt vor:

Als Erstes reißt ihr die auf die Scheibe ausgerichtete Fahrzeugheizung bis zum Anschlag auf, um dem Fenster die maximale Wärme zuzuführen. Schaltet erst dann die Klimaanlage zu, um die Luft im Fahrzeug zu trocknen. Deaktiviert als Nächstes die Luftzirkulation im Fahrzeug über den entsprechenden Knopf. Öffnet als Letztes das Fenster einen Spalt breit – die Windschutzscheibe sollte sich mehr oder weniger schlagartig klären.

So zeigt zumindest der Clip. Der Tipp stößt auf TikTok auf Gegenliebe, einige Nutzer brachten ihre Dankbarkeit für den kleinen Ratschlag zum Ausdruck. So schrieb jemand: „Wir hatten dieses Problem und TikTok kam uns zu Hilfe.“ Ein anderer User zeigte sich noch enthusiastischer: „Wowwww, das muss ich ausprobieren.“

Dem schließen wir uns an: Das nächste Mal, wenn unsere Frontscheibe sich einmal mehr in ein Stillleben der schottischen Highlands am Morgen verwandelt hat. Solltet ihr auf der Suche nach weiteren nützlichen Tipps zu dem Thema sein, findet ihr ein unserer bescheidenen Meinung nach sehr gutes Video unter diesem Text.

Quelle: ladbible.com