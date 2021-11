Noch keinen Führerschein: Mann fährt mit Auto zur eigenen Fahrprüfung – Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir es weder unterstützen noch in irgendeiner Art und Weise glorifizieren möchten, wenn man sich nicht an die geltenden Regeln der Straßenverkehrsordnung hält – immerhin stehen dabei stets Leben auf dem Spiel. Und doch hat uns die Kaltschnäuzigkeit des Fahrschülers, um den es im Folgenden geht, verblüfft.

Für diesen stand an einem Montagnachmittag im nordrhein-westfälischen Bergheim die praktische Fahrprüfung an.

Kurioserweise reiste er zu dieser aber nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an, und er kam auch nicht zu Fuß oder hatte sich fahren lassen – der 37-jährige Führerscheinaspirant fuhr doch tatsächlich höchstpersönlich mit einem Pkw vor.

Der Fahrlehrer und der Prüfer staunten garantiert nicht schlecht, als der Mann vor ihren Augen einparkte. Die Prüfung wurde natürlich sofort abgesagt und die Polizei gerufen – immerhin war der Mann ohne Führerschein unterwegs gewesen.

Vor Ort nahmen die Beamten den Sachverhalt auf.

Der belehrte Fahrer gab dabei zu Protokoll, dass er den Wagen genommen habe, da er ansonsten nicht pünktlich zur Prüfung hätte kommen können.

Dies wäre jedoch wohl das kleinere Übel gewesen, muss er sich nun doch auf ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis einstellen. Und auch gegen den Halter des Fahrzeugs wird nun polizeilich ermittelt.

Quelle: stern.de