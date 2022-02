Nicht nur Sprit wird teurer: E-Autofahrer müssen bis zu 80 Prozent mehr zahlen – Nicht nur die Sprit-Preise ziehen unentwegt an, auch Fahrer von Elektro-Autos müssen in der bayerischen Landeshauptstadt bald deutlich tiefer in die Tasche greifen. Wie die Stadtwerke München (SWM) bekanntgaben, werden die Preise der Ladestrom-Tarife zum 1. April dieses Jahres „angepasst“ – und damit um bis zu 80 Prozent teurer.

Um auch weiterhin an den Ladesäulen der SWM Strom tanken zu können, müssen sämtliche Kunden im Zuge der Preiserhöhung einen neuen Vertrag abschließen.

An den AC-Ladestationen werden dann künftig statt der bisherigen 38 Cent pro Kilowattstunde 49 Cent fällig. An den Ladestationen für Gleichstrom steigt die Kilowattstunde sogar von bisher ebenfalls 38 Cent auf nunmehr 69 Cent, was einem Anstieg von fast 80 Prozent entspricht.

Die aktuellen SWM-Ladekarten werden nur noch bis zum 31. März gültig sein, bestehende Verträge gekündigt. Wer rechtzeitig einen neuen Vertrag zu den ab dem 1. April geltenden neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Tarifen abschließt, kann seine alte Karte aber weiterhin nutzen.

Kunden, die sich erst nach dem 31. März für den neuen Tarif entscheiden, benötigen dagegen eine neue Ladekarte, wenn man sich nicht auf die App allein verlassen möchte.

Doch auch diese lässt sich die SWM versilbern: Kostete eine Ladekarte bislang 5 Euro, verlangt man dafür nun 11,90 Euro für eine Erst-, Zusatz- oder Ersatzkarte bei Verlust. Eine monatliche Gebühr wird aber auch weiterhin nicht fällig.

Vonseiten der Stadtwerke München heißt es dazu, dass man als Betreiber der öffentlichen Ladeinfrastruktur ebenfalls der aktuellen Marktentwicklung im Hinblick auf die Energiekosten unterliege:

„Die Entwicklung auf den Energiemärkten sowie der allgemeine Kostenanstieg machen es nunmehr nötig, unsere Preise anzupassen.“

Nachdem man die Preise für das Laden an öffentlichen Ladesäulen der SWM und deren Roamingpartner, wie zum Beispiel Ionity, seit drei Jahren stabil halten konnte, reihen sich die Stadtwerke München damit nun in eine immer länger werdende Liste von Anbietern ein, die ihre Preise im Laufe der letzten zwölf Monate anheben mussten.

Dazu gehören auch Fastned, EnBW und Tesla. Letztgenannter Elektrobauer fiel dabei besonders auf, da dieser die Preise innerhalb von zehn Monaten gleich fünfmal anpasste.

Quellen: focus.de , swm.de