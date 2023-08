Neues Verkehrsschild in Frankreich

Neues Verkehrsschild in Frankreich: Hohe Bußgelder drohen bei Missachtung – Autofahrerinnen und Autofahrern, die im Ausland unterwegs sind, ist sicherlich schon das eine oder andere Mal ein ihnen völlig unbekanntes Verkehrsschild aufgefallen. Wer künftig durch Frankreich fährt, wird dort definitiv auf ein rätselhaftes, neues Verkehrsschild treffen.

Das neue Schild kam einige Urlaubern bereits teuer zu stehen, denn bei Missachtung kann ein Bußgeld von bis zu 135 Euro fällig werden. Die Rede ist von einem recht unauffälligen Rauten-Schild auf blauem Grund am Straßenrand. Dieses neu eingeführte Verkehrszeichen in unserem Nachbarland ist ein Hinweisschild, das sich an bestimmte Verkehrsteilnehmerinnen und -nehmer richtet.

Fahrgemeinschaften, Elektroautos und öffentliche Verkehrsmittel

Culture générale : connaissez-vous la signification de ce (nouveau) panneau de signalisation ? 💡https://t.co/AGl2x58LTq — Le Journal du Geek (@JournalDuGeek) August 16, 2023

Das neue Verkehrsschild weist auf eine separate Fahrspur hin, die aber nur von bestimmten Fahrzeugen genutzt werden darf. Zum einen ist diese Spur für Taxis, Busse und andere öffentliche Verkehrsmittel, aber auch für umweltfreundliche Fahrzeuge zugelassen, die einen Zero-Emission-Aufkleber aufweisen. Und dann sind da noch Fahrzeuge, die für Fahrgemeinschaften genutzt werden.

Demnach sind dies Fahrzeuge mit mindestens zwei Insassen, wozu auch Motorräder mit Beiwagen zählen. Alle anderen Fahrzeuge dürfen nicht auf dieser „Rauten“-Spur fahren. Derzeit ist das neue Schild in Lyon, Grenoble und Straßburg zu finden, soll aber in Zukunft in ganz Frankreich zum Einsatz kommen. Zu achten ist zudem auf ein eventuelles Zusatzschild, das ein Zeitfenster, wo dieses Schild gilt, anzeigt.

Hier ist also Vorsicht geboten, denn Kamerasysteme erkennen Verstöße gegen das Rauten-Schild, was dann recht teuer werden kann.

Quelle: 24auto.de