Neues Markenzeichen: Opel präsentiert neues Logo – Im Hause Opel soll es künftig „progressiver und moderner“ zugehen, was man nun auch anhand eines entsprechend neugestalteten Logos nach außen kommunizieren möchte. Das gewohnte Blitz-Symbol bleibt dabei im Kern bestehen, wird aber nach zeitgemäßen Maßstäben neu interpretiert.

Wie es in einer Pressemitteilung des Autobauers heißt, soll der „neue Blitz“ bereits ab 2024 die Serienmodelle zieren und „künftig zentraler Bestandteil des Opel-Kompasses und damit der spannenden und hochgelobten Rüsselsheimer Design-Philosophie sein“.

Weiter heißt es, dass der Blitz wie kaum ein anderes Zeichen für Elektrizität stehe und als Logo „daher in idealer Weise der Ära der fortschreitenden Elektromobilität bei Opel Ausdruck“ verleihe. Immerhin plane man, bis 2028 in Europa zur komplett elektrischen Marke zu werden, und verfolge das ehrgeizige Ziel, „Innovationen und Mobilität für alle erschwinglich zu machen“.

Opel CEO Florian Huettl betont: „Noch im laufenden Jahr werden wir bereits 15 elektrifizierte Modelle anbieten und so mit Stolz sagen können: Opel ist elektrisch.“

Opel-Designchef Mark Adams ergänzt: „Der Blitz ist das Markenzeichen unserer mutigen und klaren Design-Philosophie. Der geschärfte, selbstbewusste neue Blitz durchschneidet den ihn umgebenden Ring und verleiht unserem charakteristischen Logo so einen noch progressiveren, moderneren Look. Er steht stolz in der Mitte des Opel-Kompasses, unserem zentralen Designprinzip. Der Kompass bildet die unverwechselbare Basis unserer Front-, Heck und Innenraumgestaltung.“

Zwar soll das neue Logo in den nächsten Jahren zunächst sukzessive in das Produktportfolio eingeführt werden, anlässlich der IAA Mobility im September aber bereits eine große Rolle spielen.

Opel CEO Florian Huettl dazu: „Die IAA Mobility ist eines der größten Mobilitätsevents der Welt und damit der perfekte Ort, an dem wir unseren neuen Blitz einem großen, internationalen Publikum offiziell vorstellen. Darüber hinaus haben wir eine weitere Überraschung in München geplant. Die Besucher dürfen gespannt sein.“

