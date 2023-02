Neuer Ford Mustang: 2024er Dark Horse kommt mit Farbwechsel-Lack – Unter den Fans mächtiger Muscle Cars hat er sich rasch einen Namen gemacht – nicht zuletzt wegen seiner satten Leistung, dem rennstrecken-inspirierten Fahrwerk und dem epischen Namen: Der Ford Mustang Dark Horse kam bei seiner Premiere gut an. Nun bringt der Traditionshersteller ein 2024er-Update heraus, das im Sommer diesen Jahres auf den Markt kommen soll. Dabei geizt das Unternehmen nicht mit Informationen, inwiefern sich der Dark Horse vom klassischen Mustang unterscheiden wird. Dabei spielt nicht nur die Farbgebung eine Rolle.

Carrie Kennerly, Senior Color & Materials Designer bei Ford, erklärt wörtlich: „Die düstere und streckenhungrige Haltung des Mustang Dark Horse hat uns dazu inspiriert, Farben und Materialien so zu wählen, dass sie die Sportlichkeit des Fahrzeugs unterstreichen. Wir haben dem Cockpit zusätzliche Zeit gewidmet, um sicherzustellen, dass das Aussehen, das Gefühl und die Funktion von allem, was ein Performance-Fahrer sich nur wünschen kann, die Leistung unterstreichen, zu welcher der Dark Horse fähig ist.“

Auffälligstes Merkmal:

Die Lackierung in einem perlmuttartigen Blau, das auf den Namen „Blue Ember“, „blaue Glut“, hört. Man habe sich für diesen Farbton entschieden, weil er „schattig und dunkel“ sei, „aber gleichzeitig komplex genug, dass man auf der Straße zweimal hinschauen muss“, heißt es seitens Ford. Die tiefblauen Pigmente wurden mit wärmeren Bernsteintönen als Perlmuttlack kombiniert. Der Effekt lässt die Lackierung je nach Lichteinfall in anderen Farbnuancen erscheinen, so dass ein changierender Farbeffekt entsteht.

Darüber hinaus kann der Käufer zwischen zwei verschiedenen Außenstreifen wählen: Vinyl oder handlackiert. Solche Akzente unterstreichen den sportlichen Charakter der Muscle-Bestie, im Video spricht der Look des Wagens für sich. Je nach Ausstattungspaket können die Streifen von der Motorhaube bis auf das schwarz lackierte Dach reichen oder im Premium-Paket wahlweise den Windkanal-Luftstrom des Wagens von Motorhaube und Kühlergrill über das Dach bis zum Heckspoiler noch stärker akzentuieren.

Durch die Handlackierung ist jeder Streifen des Exklusiv-Pakets ein Unikat

Das schwarz-blaue Thema des Dark Horse setzt sich im Innenraum fort – etwa beim blauen Titan-Schaltknauf des Sechsgang-Schaltgetriebes, den das Team ausgehöhlt und isoliert hat, damit man sich im Sommer nicht die Hände daran verbrennt. Optional lässt sich ein Zehngang-Automatikgetriebe am Lenkrad wählen. Kontrastnähte in Indigo ziehen sich über das Armaturenbrett, die Sitze und die Mittelkonsole. Das flache Lenkrad rundet den sportlichen Eindruck ab, eine elektronische Drift-Handbremse mit passendem Ledergriff fungiert als sportiver Clou.

Mit diesem Hebel kann der Fahrer die Bremskraft dosieren, um das Heck gezielt ausbrechen zu lassen und einen Drift einzuleiten. Wer sich für das Optik-Paket des Dark Horse entscheidet, kann sich über Recaro-Sportsitze in tiefem Indigoblau mit hellblauen Kontrastnähten und blauen Gurtbändern freuen. Unabhängig von der gewählten Version sind die bei den anderen Mustang-Versionen silbernen oder verchromten Rohre und andere Teile beim Dark Horse in „Black Alley“, dem Farbton „dunkle Gasse“, gehalten.

Typisch für Mustang-Editionen:

Jeder Dark Horse präsentiert im Innenraum eine Plakette mit seiner individuellen Produktionsnummer. Angetrieben wird das muskulöse dunkle Ross von einem Coyote-V8 mit fünf Litern Hubraum, der stolze 507 PS bei einem brachialen Drehmoment von 566 Nm von der Leine lässt. Im Sommer 2023 geht die neue Version des Ford Mustang Dark Horse in den USA offiziell in den Handelsstart – ab dann können Käufer ihre Varianten mit Paketen individualisieren lassen.

Quelle: carscoops.com