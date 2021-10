Neuer Bußgeldkatalog: So teuer wird Rasen für Autofahrer – Ab dem 10. November sollen die Änderungen der Bußgeldkatalog-Verordnung in Kraft treten. Ab dann drohen härtere Strafen bei Regelverstößen sowohl im innerörtlichen als auch im außerörtlichen Straßenverkehr. Zweck des Ganzen ist es, die Verkehrssicherheit generell zu erhöhen, vor allem aber auch Radfahrer und Fußgänger besser zu schützen.

Von daher werden nicht nur Temposünder härter bestraft.

Auch jene, die rechtswidrig auf Geh-, Radwegen oder in zweiter Reihe parken und unerlaubt auf Schutzstreifen halten, müssen künftig tiefer in die Tasche greifen. So schlägt das Parken in zweiter Reihe demnächst mit 55 statt wie bisher 20 Euro zu Buche.

Auch neu eingeführte Strafen kommen hinzu, wie etwa eine Geldbuße von 55 Euro, wenn man sein Fahrzeug unberechtigt auf einem Parkplatz für Carsharing- oder elektrisch betriebene Fahrzeuge abstellt.

Umweltschützer monieren, dass die Änderungen nicht weit genug gehen. So erklärte Verkehrsexperte Michael Müller-Görnert vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) beispielsweise: „Der neue Bußgeldkatalog kann nur ein erster, kleiner Schritt bei der Reform der Straßenverkehrsordnung sein.“

Die neuen Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen im Detail:

Bis 10 km/h – innerorts 30 Euro (bisher 15) / außerorts 20 (bisher 10)

11 – 15 km/h – innerorts 50 Euro (bisher 25) / außerorts 40 (bisher 20)

16 – 20 km/h – innerorts 70 Euro (bisher 35) / außerorts 60 (bisher 30)

21 – 25 km/h – innerorts 115 Euro (bisher 80) / außerorts 100 (bisher 70)

26 – 30 km/h – innerorts 180 Euro (bisher 100) / außerorts 150 (bisher 80)

31 – 40 km/h – innerorts 260 Euro (bisher 160) + 1 Monat Fahrverbot/außerorts 200 (bisher 120)

41 – 50 km/h – innerorts 400 Euro (bisher 200) + 1 Monat Fahrverbot/außerorts 320 (bisher 160) + 1 Monat Fahrverbot

51 – 60 km/h – innerorts 560 Euro (bisher 280) + 2 Monate Fahrverbot/außerorts 480 (bisher 240) + 1 Monat Fahrverbot

61 – 70 km/h – innerorts 700 Euro (bisher 480) + 3 Monate Fahrverbot/außerorts 600 (bisher 440) + 2 Monate Fahrverbot

Über 70 km/h – innerorts 800 Euro (bisher 680) + 3 Monate Fahrverbot/außerorts 700 (bisher 600) + 3 Monate Fahrverbot

Quelle: spiegel.de