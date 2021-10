Neuer Bußgeldkatalog: Für Raser, Falschparker und Autoposer wird es teuer – Wenn der Bundesrat dem neuen Bußgeldkatalog zustimmt, könnte es insbesondere für Raser noch in diesem Jahr spürbar teurer werden. Um Radfahrer und Fußgänger besser zu schützen, sollen die Bußgelder aber auch für andere Verkehrsdelikte, wie zum Beispiel Parkverstöße, steigen. Nach vielen hitzigen Debatten zwischen Bund und Ländern soll am 8. Oktober nun endlich entschieden werden.

Wie aus der Tagesordnung hervorgeht, empfiehlt der federführende Verkehrsausschuss dem Bundesrat, der Verordnung des Bundesverkehrsministeriums zuzustimmen.

Sollte es so kommen, bedarf es lediglich noch einer Unterschrift des Bundesverkehrsministers, damit die Änderungen am Bußgeldkatalog drei Wochen nach der Verkündung in Kraft treten können.

Wie die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Bremens Senatorin Maike Schaefer von den Grünen, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte, seien die neuen Regelungen und die schmerzhaften Bußgelder ein deutliches Signal an Autofahrer, sich an die geltenden Tempolimits zu halten:

„Wir wissen, überhöhte Geschwindigkeit ist die häufigste Unfallursache. Bußgeldkatalog und Straßenverkehrsordnung sind letztlich verkehrserzieherische Maßnahmen zur gegenseitigen Rücksichtnahme.“

Während Schaefer den Kompromiss zwischen Bund und Ländern als „echten Durchbruch“ bezeichnet und bezüglich der Verhandlungen mit Verkehrsminister Scheuer von einem „gegenseitigen Nehmen und Geben“ spricht, hält der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) die Novelle lediglich für einen „Trippelschritt“.

ADFC-Sprecherin Stephanie Krone dazu: „Die StVO privilegiert nach wie vor das Auto und behindert Kommunen, die Straßen schnell fahrradfreundlich umzugestalten.“

Mit Blick auf den Klimaschutz und die Verkehrssicherheit müsse sich das ändern.

„Kommunen brauchen die Möglichkeit, großflächig Tempo 30 und neue geschützte Radfahrstreifen an Hauptstraßen anzulegen, ohne bürokratischen Hürdenlauf.“

Immerhin seien dem ADFC zufolge vor allem die vorgesehenen Bußgelder für das Halten auf Schutzstreifen, für das Halten und Parken auf Radfahrstreifen sowie das Nichteinhalten der Schrittgeschwindigkeit rechts abbiegender Lkw Maßnahmen, die stark zur Unfallverhütung beitragen können.

Folgende Änderungen des Bußgeldkataloges sind geplant: