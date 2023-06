Neue Technik lädt E-Auto in 6 Sekunden: Nyobolt-System soll noch 2024 kommen – Schnellladetechnologien sind nicht nur bei Smartphones auf dem Vormarsch. Ein britisches Unternehmen namens Nyobolt hat seine Variante mithilfe eines speziell gebauten Elektroautos vorgestellt. 6 Minuten hat es laut einem Medienbericht gedauert, den Akku des Flitzers zu füllen – laut dem Start-up ein Rekord.

Die Technologie von Nyobolt wurde bereits 2021 der Weltöffentlichkeit präsentiert, wie „t3n“ erläutert. Damit soll das Laden von E-Autos deutlich verkürzt werden. 90 Prozent in fünf Minuten, so wurde es seinerzeit vom Start-up versprochen. Zudem sollen die Akkus aus dem Hause über längere Haltbarkeitszeiten verfügen als die klassischen Lithium-Ionen-Packs.

Das soll nicht zuletzt am Material liegen:

Man setzt auf einen Mix aus Niobium und Wolfram, Niobwolframoxid genannt, wenn es um die Anode geht. Damit wird das dafür übliche Grafit ersetzt. Frühere Tests von Nyobolt zeigten demnach, dass eine Haltbarkeit von bis zu 10.000 Ladezyklen damit möglich sei, zudem soll das Laden weitaus schneller vonstattengehen. Diese immer wieder beworbene Technologie zeigte man nun anhand des eingangs erwähnten Konzeptfahrzeugs.

Entwickelt hat das kein Geringerer als Julian Thomson, der mit dem Lotus Elise einen wegweisenden Wagen schuf. So basiert sein E-Fahrzeug auf dem Lotus Exige S, das Konzeptauto soll noch binnen dieses Jahres auf den Asphalt. Der etwas mehr als eine Tonne schwere Zweisitzer verfügt über einen leichten 35-Kilowattstunden-Akku. Dieser soll mit bereits bestehender Ladeinfrastruktur zu laden sein, das Ganze soll nur sechs Minuten bis zur Füllung dauern.

Vollgeladene Reichweite: 250 km laut Herstellerangaben

Nyobolt zufolge lässt sich der E-Wagen dank der neuen Batterietechnologie in der Hälfte der Zeit herkömmlicher E-Autos laden. Der Haltbarkeit tue dies dem Unternehmen zufolge keinen Abbruch – so habe man selbst nach 2.000 Ladezyklen kaum einen Leistungsverlust der Energiespeicher feststellen können. Anfang 2024 gehe die Technologie in Produktion, sie sei einsatzbereit, heißt es von Seiten Nyobolts. Unklar ist hingegen, ob auch das Konzeptauto in Serie hergestellt werden wird.

Dies entscheide sich Ende 2024 – sollte es dazu kommen, will man allerdings lediglich 25 Fahrzeuge pro Jahr bauen. Nyobolt-CEO Sai Shivareddy betonte, es sei bisher nicht möglich gewesen, ohne die Akku-Lebensdauer zu beeinträchtigen ein ebenso leichtes wie schnellladendes Elektroauto zu bauen. Man habe daher auf teure und große Batteriepakete im Fahrzeug setzen müssen. Doch Shivareddy zufolge sei dies nun anders.

Er erläuterte:

„Mit unserer einzigartigen Technologie ist es uns gelungen, ein Auto in sechs Minuten aufzuladen und kleinere Batteriepacks zu entwickeln, die mehr Leistung liefern und in kürzerer Zeit aufladen können.“ Trotz dieser kleineren Pakete soll die Technologie dem Start-up zufolge auch größere Akkupakete bedienen können, etwa in E-Lastwagen oder E-Bussen zum Einsatz kommen können. Das britische Magazin „Autocar“ berichtet jedenfalls, dass Akkus von Nyobolt bereits im Industriebereich Einsatz finden.

Quelle: t3n.de