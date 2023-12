Neue Technik gegen Falschparker: Scan-Cars könnten bald auch bei uns patrouillieren – Wenn man die ewig leidige Parksituation vor allem in deutschen Innenstädten bedenkt, ist es wohl kein Wunder, dass ungeduldige Autofahrer ein bewusstes Falschparken in Kauf nehmen. Dabei macht man sich jedoch nicht nur strafbar, sondern gefährdet mitunter sogar Menschenleben, wenn man etwa wichtige Zugangswege für Einsatzfahrzeuge versperrt.

Nun ist es an den Ordnungsämtern, Wildparkern mit Bußgeldern Einhalt zu gebieten. Doch wenn man dort wegen Überforderung mit der Arbeit nicht hinterherkommt, verpufft der Effekt der Abschreckung zunehmend.

Von daher sollen in vielen Städten nun sogenannte Scan-Cars den Falschparkern zu Leibe rücken.

Während eine Ordnungskraft im Schnitt pro Stunde etwa 50 Autos kontrollieren kann, überprüft die neue Technik in der gleichen Zeit ganze 1.000 Kennzeichen. Dies wird mittels eines Videosystems möglich, welches in der Lage ist, Parkplätze zu scannen, um so automatische Kontrollen "im ruhenden Verkehr" durchführen.

Die verbauten Kameras schießen während der Kontrollfahrten Bilder der Kennzeichen von abgestellten Fahrzeugen, die dann automatisch und online mit einer Datenbank abgeglichen werden, in welcher die jeweils gültigen Parkberechtigungen hinterlegt sind.

In Ländern wie Dänemark, Schweden, Finnland, Polen, Tschechien, Slowenien, Rumänien, Kroatien, Spanien, Portugal, Frankreich, Belgien und den Niederlanden gehören die Scan-Cars bereits zum Alltag und haben dort die Zahl der Falschparker merklich senken können.

In Deutschland ist der Einsatz dieser Technik jedoch nicht zulässig – noch nicht zumindest.

Entsprechende Vorbereitungen für einen Einsatz auch hierzulande laufen bereits. So hat der Bundesrat die Bundesregierung bereits darum gebeten, "die erforderlichen Rechtsgrundlagen zu schaffen, um ein rechtssicheres digitales Parkraummanagement zu ermöglichen".

Doch alleine damit ist es nicht getan, wie der ADAC zu bedenken gibt. Immerhin müssen zunächst sämtliche erteilten Genehmigungen für Parklizenzen digitalisiert werden, ganz abgesehen davon, dass die Erfassung der Kennzeichen nach den Maßgaben des Datenschutzes erfolgen muss.

Im Sinne der erhöhten Verkehrssicherheit sollten die Scan-Cars außerdem in der Lage sein, nicht nur die unberechtigt abgestellten Fahrzeuge von Schwarzparkern in einem definierten Bezirk zu erkennen, sondern auch falsch parkende Fahrzeuge im Halteverbot.

Doch selbst unter den besten Bedingungen bekämpfen Scan-Cars nur ein Symptom und nicht die Ursache eines Problems. Oder wie der ADAC sagt: "Auch die beste Überwachung schafft keinen zusätzlichen Parkraum. Hier liegt es an den Kommunen, ein lokal schlüssiges Parkraumkonzept zu entwickeln."

Quelle: chip.de