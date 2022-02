Neue Statistik des ADAC: Die häufigsten Pannenursachen 2021 – Einer aktuellen Statistik des ADAC zufolge rückte der Automobilclub im vergangenen Jahr insgesamt 3,49 Millionen Mal zur Pannenhilfe aus, und damit rund 3,1 Prozent häufiger als noch 2020. Deutlich gestiegen sind dabei die verzeichneten Einsätze im Zusammenhang mit E-Autos.

Eilten die Gelben Engel 2020 gerade mal etwas mehr als 9.000 Elektroauto-Fahrern zur Hilfe, stieg die Zahl im vergangenen Jahr sprunghaft auf 25.000 an.

Dabei ist laut dem ADAC aber zu beachten, dass 2021 knapp 356.000 E-Autos neu zugelassen worden seien, während es im Jahr 2020 nur etwas über 194.000 Fahrzeuge waren.

Hinzu kommt, dass „viele E-Autos der früheren Generationen jetzt in ein Alter [kämen], in dem wie bei Verbrennermodellen auch die Pannenhäufigkeit steigt“. Von daher mache sich das Mehr an E-Autos auf deutschen Straßen mittlerweile auch in der Pannenstatistik bemerkbar.

Mit 54 Prozent Anteil war die Starter-Batterie der häufigste Pannengrund bei E-Autos.

Es folgen die Fahrzeugelektrik (15,1 Prozent), die Reifen (14,2 Prozent) und sonstige Gründe (12,2 Prozent) wie Karosserie, Lenkung, Bremsen, Fahrwerk oder Antrieb. Die spezifischen Bauteile eines Elektroautos, wie Akku, Elektromotor oder die Ladetechnik, trugen dagegen nur mit 4,4 Prozent zu den Pannen bei.

Auf dem ersten Platz aller erfassten Pannenursachen liegt mit einem Anteil von 46,2 Prozent und großem Abstand ebenfalls die Batterie.

Auf Platz zwei folgen dann mit 15,5 Prozent Motor, Einspritzung, Zündung oder Sensorik. Den dritten Platz (14,8 Prozent) teilen sich Karosserie, Lenkung, Bremsen und Fahrwerk, Platz vier (10,3 Prozent) Generator, Anlasser, Verkabelung und Licht. Die Reifen landen mit 7 Prozent auf dem fünften Platz.

Der ADAC ergänzt: „Die pannenstärksten Monate waren gleich zu Jahresbeginn Januar und Februar.“

Der Straßenwacht zufolge trugen Winterwetter, Sturm und zweistellige Minustemperaturen in der ersten Februarhälfte zu einem hohen Pannenaufkommen bei. Und so lagen dann auch die beiden Tage mit den meisten Einsätzen im Februar: Am 15. Februar 2021 rückten der ADAC zu 21.627 Einsätzen aus, am Freitag, den 12. Februar waren es 21.271.

Insgesamt rissen die Pannenhelfer in ihren 1.770 Fahrzeugen 2021 stolze 47,9 Millionen gefahrene Kilometer auf deutschen Straßen ab.

Quellen: adac.de , t-online.de