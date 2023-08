BMW Präsentiert 5er Limousine und neuen i5 – BMW präsentiert die neuen Modelle der BMW 5er Limousine und des BMW i5, die speziell für den chinesischen Automobilmarkt entwickelt wurden. Mit einem Fokus auf sportliche Eleganz, fortschrittliche Technologie und luxuriösen Raumkomfort zeichnen sich die Modelle durch viele innovative Elemente aus.

Die BMW 5er Limousine und der BMW i5 wurden von Beginn an unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und stilistischen Vorlieben der chinesischen Zielgruppen konzipiert. Die eigenständigen Proportionen, der erweiterte Radstand und die exklusiven Designmerkmale bieten einen besonders großzügigen Raumkomfort im Fond. Die charakteristische Kombination von Dynamik und Eleganz präsentiert sich in der aufrechten Front, modern interpretierten BMW-typischen Doppelscheinwerfern, einer kraftvollen Heckpartie und einer innovativen Lichtinszenierung. Ein exklusives Detail für den chinesischen Markt ist die beleuchtete Ziffer "5" an der C-Säule, deren blaues Licht beim BMW i5 während des Aufladens der Hochvoltbatterie pulsiert.

Luxuriöses Interieur und intelligente Technologie

Im Interieur der neuen BMW 5er Limousine und des BMW i5 für China trifft ein modernes und luxuriöses Ambiente auf intelligente Technologie. Mit Elementen wie dem BMW Curved Display, der BMW Interaction Bar und dem weiterentwickelten BMW iDrive mit „QuickSelect“ wird eine einzigartige Interaktion zwischen Mensch und Auto erreicht. Exklusive Details wie Crafted Clarity Glasapplikationen, ein 31,3 Zoll großer BMW Theatre Screen mit 8K-Auflösung und 5G-Konnektivität sowie eine 4-Zonen-Klimaautomatik bieten eine anspruchsvolle und komfortable Erfahrung, die den Fond in ein Privatkino auf Rädern verwandeln kann.

Erstmals wird die BMW 5er Limousine für China nicht nur mit hocheffizienten Verbrennungsmotoren, sondern als BMW i5 auch mit einem vollelektrischen Antrieb angeboten. Die achte Generation dieser weltweit erfolgreichen Business-Limousine zeigt ihren fortschrittlichen Charakter in china-spezifischen digitalen Services und dem „QuickSelect“-Feature.

Die neue BMW 5er Limousine und der BMW i5 werden exklusiv für den chinesischen Markt im Werk Dadong des Gemeinschaftsunternehmens BMW Brilliance Automotive Ltd. in Shenyang produziert. Seit 1972 wurden mehr als 10 Millionen Fahrzeuge der BMW 5er Reihe hergestellt, und allein zwischen 2020 und 2022 wurden rund 530.000 Fahrzeuge an chinesische Kunden ausgeliefert. Mit rund 2 Millionen verkauften Einheiten seit Beginn der lokalen Produktion in China ist die BMW 5er Limousine Marktführer im Premium-Segment der oberen Mittelklasse.

Die spezifischen Merkmale und der luxuriöse Raumkomfort der neuen BMW 5er Limousine und des BMW i5 zeigen die Strategie von BMW, die besonderen Anforderungen und Vorlieben des chinesischen Marktes zu berücksichtigen. Mit der vierten Generation dieser speziell für China entwickelten Modelle unterstreicht BMW sein Engagement für Innovation und Qualität in einem der weltweit größten Automobilmärkte.