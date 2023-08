Kultige Zweirad-Revolution: Neue e-Schwalbe mit Wechselbatterien – Die GOVECS GROUP hat eine strategische Allianz mit der e-Schwalbe Vertriebsgesellschaft geschmiedet. Die Zusammenarbeit hat das Potenzial, die Position der Unternehmen im wachsenden Markt für Elektroroller in Deutschland erheblich zu stärken. Die Synergie der beiden Firmen, wobei GOVECS als Hersteller und e-Schwalbe als Handelsexperte agiert, zeigte sofortige Ergebnisse: Die neue e-Schwalbe mit Wechselbatterien wurde während des STARS for FREE Open Air-Events in Berlin am 26. und 27. August vorgestellt.

Thomas Grübel, der CEO der GOVECS GROUP, unterstrich die Bedeutung der Partnerschaft, indem er erklärte, dass das Bündnis den Unternehmen eine erhebliche Ausweitung ihrer Vertriebsaktivitäten ermöglicht. Mit der elektrischen Schwalbe, die bereits 2017 erstmals von der Münchner Firma präsentiert wurde, soll ein umweltfreundliches Fortbewegungsmittel für den urbanen Raum geschaffen werden.

Govecs Schwalbe: Ein Produkt mit technologischem Vorsprung und modernem Lifestyle

Die neueste Version der e-Schwalbe bleibt ihrem Retro-Design treu, bietet jedoch eine Reihe technologischer Fortschritte. Die austauschbaren Batterien sind ein Highlight und wiegen nur 9,4 kg, was sie zu den leichtesten auf dem Markt macht. Sie können in weniger als 15 Sekunden gewechselt werden, ganz ohne den Kontakt mit Kabeln oder Steckern. Die e-Schwalbe ist in der Leistungsklasse L1e angesiedelt und erreicht mit einer Leistung von 2,3 kW eine Geschwindigkeit von 45 km/h. Mit einer einzelnen Batterie ist eine Reichweite von 50 km möglich, und mit zwei Batterien können 100 km zurückgelegt werden.

Die Roller sind in verschiedenen Farben erhältlich, darunter Schwarz, Cremeweiß, Atlantikblau und Sonnengelb. Darüber hinaus bietet die e-Schwalbe auch limitierte Sondereditionen. Technologische Raffinessen wie ein vollfarbiges 5-Zoll-Display und die Möglichkeit des schlüssellosen Ver- und Entriegelns sind weitere Pluspunkte. Die verwendeten durchgefärbten Kunststoffteile sind nicht nur umweltfreundlicher als lackierte Teile, sondern auch robuster.

Marktaussichten und Vertrieb

Dirk Steeger, CEO der e-Schwalbe Vertriebsgesellschaft, sprach von der e-Schwalbe als einer "modernen Transformation einer zeitlosen Kultmarke". Laut Steeger hat die Marke großes Wachstumspotenzial, sowohl in Deutschland als auch in Europa. Kunden können die e-Schwalbe im Flagship-Store in der Bossestraße 7 in Berlin erleben und sich von den Leasing-Angeboten überzeugen. Eine schnelle Verfügbarkeit des Rollers ist durch kurze Lieferwege garantiert, wie Thomas Grübel hinzufügt.

Die Partnerschaft zwischen GOVECS GROUP und e-Schwalbe Vertriebsgesellschaft bringt also nicht nur technologische Innovationen hervor, sondern ermöglicht auch eine Ausweitung der Vertriebsstrategien, um ein breiteres Publikum zu erreichen.