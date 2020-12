Wohl jeder, der ein Fahrzeug besitzt, sei es Auto oder Motorrad, weiß – die Sache kann neben den eigentlichen Anschaffungskosten kräftig ins Geld gehen. Zubehör und Teile, Reparaturen, überhaupt alles, was der Verschleiß so kostet – da läppern sich schnell die Kosten zusammen und man kratzt sich ratlos am Kopf, wo die Kohle geblieben ist. Zumindest, was Teile und Zubehör angeht, gibt es einen Weg, bares Geld zu sparen. Das Schlüsselwort lautet: eBay.

Wohl jeder Schnäppchenjäger weiß längst, dass diese Plattform für alle etwas bereithält – man muss nur wissen, wo man zu suchen hat. Das gilt eben auch für Fahrzeugzubehör. Jetzt, wo sich das Jahr dem Ende entgegen neigt, noch einmal kräftig bei Autoteilen sparen – das klingt zu schön, um wahr zu sein. Doch eBay hält einen nützlichen Gutschein für euch bereit – mit Sicherheit nützlich für den einen oder anderen, der eh gerade Ausschau nach Winterreifen hält.

Fündig werdet ihr, wenn ihr die Seite hinter diesem Link besucht. Egal ob Schmierstoffe, Scheibenwischer, Motorradhelme, Elektronik fürs Auto oder Reifen, Felgen und entsprechendes Zubehör – HIER werdet ihr fündig. Besonders schön: Der Online-Marktplatz Nummer 1 hat eine Auto- & Motorradteile-Aktion, mit der MANN.TV-Leser im Dezember noch mal kräftig zusätzlich sparen können.

BIS ZU 50 EURO RABATT OBEN DRAUF!

Diese gilt vom 14. Dezember 2020 ab 9:00 Uhr morgens und endet am 17.12.2020 um 23:59 Uhr. Nutzt in dieser Zeit beim Besuch auf eBay einfach den Gutscheincode „PKWSPAREN“ (ohne Anführungszeichen), der für die gesamte Kategorie „131090/Auto & Motorrad: Teile & Zubehör“ gilt. Damit könnt ihr bis zu satte 50 Euro sparen – einer der Codes kann pro Person eingelöst werden – die Rabatte sind dabei gestaffelt:

Ihr erhaltet 10 Euro Rabatt ab einem Einkaufswert von 150 Euro, 20 Euro ab einem Einkaufswert von 250 Euro sowie 50 Euro ab einem Einkaufswert von 550 Euro. Sämtliche Bedingungen dieser fairen Aktion findet ihr hier – nutzt also den Gutscheincode und spart bares Geld auf eBay. Autozubehör geht schon genug ins Geld.