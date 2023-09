Neuausrichtung der Markenbezeichnung: VW stellt vollelektrischen GTI vor – Bei VW möchte man wohl die sportive Seite seines Elektroautoprofils deutlicher betonen. Zuvor kam bei sportlichen Volkswagen-Varianten wie etwa dem Golf dazu das Kürzel „GTI“ als Markierung zum Einsatz. Doch längst scheint aus dem Begriff für die „Gran Turismo Injektion“ bei dem Unternehmen auch ohne sportliche Einspritzung ein geflügeltes Wort geworden zu sein: Denn künftig soll GTI auch bei Elektromodellen zum Einsatz kommen. Wie ernst VW das meint, zeigen Aussagen von Markenchef Thomas Schäfer am 3. September 2023. Der Grund: die Premiere einer brandneuen E-GTI-Studie.

Diese wurde auf der Automesse IAA Mobility in München der Weltöffentlichkeit präsentiert, wobei Schäfer erläuterte: „Mit dem ID. GTI Concept bringen wir die GTI-DNA ins Elektrozeitalter.“ Bei dieser Studie soll es wohl nicht bleiben, wie „Golem“ berichtet. Demnach soll es bis 2027 eine Serienversion des Elektro-GTI geben. Vorbei also die Zeiten, wo der Begriff GTI für sportliche Verbrenner mit entsprechender Einspritzung stand, nicht aber für sportliche Volkswagen-Stromer.

Die Pläne waren schon länger bekannt:

Im Februar 2023 war zuletzt vermeldet worden, dass man bei VW in einer gewissen Tradition den ID.2 wohl wieder Golf nennen wolle. Golem berichtete seinerzeit. Laut dem aktuellen Bericht verfolgt VW-Konzernchef Oliver Blume eine Strategie, wonach es in Sachen Design zwar zu einer Abgrenzung einzelner Marken voneinander kommen soll – diese sollen dafür jedoch sowohl mehr Technik wie auch die Produktionsstätten stärker teilen. Ziel der Strategie: Kostensenkung.

Auf einer Veranstaltung des Konzerns äußerte Blume: „Mit geschärften Designidentitäten gestalten wir markante Produkte und steigern die Differenzierung der Marken.“ Bis zum Jahr 2027 möchte VW laut einer Ankündigung ganze elf neue vollelektrische Modelle auf den Markt bringen. Man betonte, dass man damit „das breiteste Elektro-Portfolio aller Hersteller“ anbiete. Die Marke Volkswagen werde demnach spätestens 2033 nur noch Elektrofahrzeuge produzieren.

Ikonische Namen werden nicht zurückgelassen

Bei der GTI-Studie gehe es darum, zu zeigen, wie sich von Verbrennern bekannte Modellbezeichnungen der Marke ins Elektrozeitalter überführen ließen, betonte Schäfer. Der Markenchef wörtlich: „Klar ist, dass wir ikonische Namen wie Golf, Tiguan und GTI nicht aufgeben werden, sondern sie in die elektrische Welt überführen.“ Bislang tragen die Elektromodelle von VW Identitätsbezeichnungen in Nummernform, Stadtnamen: ID.3 etwa. Bei Sportmodellen gibt es den Zusatz GTX statt GTI. Das könnte sich demnach in Zukunft wohl ändern.

Quelle: golem.de