Nachtschwarz und spurtstark wie ein Huracán!: Der 2021 Audi RS6 Avant von ABT – Die deutschen Tuning-Zauberer aus dem Hause ABT haben mal wieder tief in ihrer Zaubertruhe gekramt auf der Suche nach einem Level-up für einen Ringträger – und ihre Magie gewirkt. Schwarze Magie, um genau zu sein. Mit einem Biest von einem Wagen, für jeden, der von Schwärze und Leistung nicht genug bekommen kann: der 2021er Audi RS6 Avant ABT mit knusprigen Eckdaten und einem Look, bei dem einem schwarz vor Augen wird.

Der 2021er Audi RS6 Avant ABT wird im Video des Kanals „Auditography“ in seiner ganzen Pracht vorgestellt. Rasch zeigt sich: Schwärzer wird es wirklich nicht mehr: Bis auf ein paar Akzente und rote Bremsenteile dominiert Schwärze diese Schönheit. Die zieht sich als Farbschema sowohl über die Karosserie wie auch in den Innenraum bis zu schwarz gepolsterten Sitzen mit roter Akzentnaht.

Alles andere als dunkel geht es hingegen unter der Haube zu, wo ein Leistungsfeuer gezündet wurde: Der alles andere als schwachbrüstige Biturbo-V8 mit 4 Litern Hubraum ab Werk wurde auf satte 700 Pferdestärken bei einem Drehmoment von 880 Nm hochgekitzelt. Das sind knapp 100 PS mehr als in der Urversion, was sich deutlich auf die Beschleunigung niederschlägt. Den Spurt von null auf 100 vollzieht ABTs Black Beauty in herzschlagverdächtigen 3,3 Sekunden, 0,3 Sekunden schneller als die Werksversion.

Wer sich bei Audi Sport die elektronische Abriegelung entfernen lässt, hat einen Wagen, der 306 km/h Spitze auf den Asphalt bringt. ABT-typisch lassen sich etliche Erweiterungspakete, 22-Zoll-Felgen oder auch ein noch gewaltigeres Leistungsupgrade hinzubuchen. Dann liefert dieses Biest von einem Wagen gar 740 Pferdchen bei 920 Nm Drehmoment und ist noch einmal 0,1 Sekunde schneller von null auf hundert.

Zum Vergleich: Die Beschleunigungswerte dieses ABT RS6 Avant von 2021 entsprechen dann denen eines Lamborghini Huracán LP610-4 …

Quelle: carscoops.com