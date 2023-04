Nach verheerendem Unfall: Debatte um Null-Promille-Grenze – Während es in aller Regelmäßigkeit zu tragischen Unfälle mit Personen unter Alkoholeinfluss kommt, sorgte besonders ein schlimmer Unfall in diesem Jahr für Aufsehen, dessen Bilder bundesweit schockierten. Die Rede ist vom Horror-Crash vom 01. April 2023 in Thüringen, bei dem sieben Menschen auf der B247 bei Lad Langensalza ums Leben kamen.

Der mutmaßliche Verursacher soll der 34jährige Fahrer André H. sein, der in zwei entgegenkommende Autos raste, die daraufhin in Flammen aufgingen. Der Todesfahrer soll dabei nicht nur ohne Führerschein hinterm Steuer gesessen, sondern auch unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Nun kam der Fall im Thüringer Landtag auf den Tisch. Innenminister Georg Maier (SPD) thematisierte diesen Horror-Unfall vor dem Innenausschuss und hatte bereits wenige Tage nach dem Crash strengere Regeln im Straßenverkehr gefordert.

Forderung nach Null-Promille-Grenze

Unter anderem solle nach Maier die Promille-Grenze auf 0,0 gesenkt werden. Laut Informationen der „Bild“ soll Maier seinen Vorschlag bezüglich der Null-Promille-Grenze nun auch dem Innenausschuss vorgelegt haben und will dies ebenfalls auf der Innenministerkonferenz (IMK) vorschlagen. Georg Maier erhält hierbei Unterstützung vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat, der bereits seit einigen Jahren keinen Alkohol am Steuer fordert.

Derzeit gilt für alle Verkehrsteilnehmer die 0,5 Promille-Regelung während Fahranfänger der Null-Promille-Grenze unterliegen. Doch es gibt es auch Gegner, so wie Joachim Herrmann von der CSU, der nun gegenüber „Bild“ verlauten lies:

Kein Alkohol am Steuer sorgt auch für Kritik

„Laut Staatsanwaltschaft stand der Verursacher bei dem katastrophalen Unfall mit sieben Toten in Thüringen unter starkem Alkoholeinfluss und besaß keinen Führerschein. Welchen Zusammenhang sieht der Thüringer Innenminister hier? […] Noch weniger verstehe ich den Kollegen Maier und seine Partei, wie das zusammenpasst, den Bürgerinnen und Bürgern ein Glas Bier oder ein Glas Wein zu vergällen, zugleich aber die Legalisierung von Cannabis zu beschließen. Den Nachweis des Cannabis-Konsums findet man noch tagelang im Blut. Gilt für die SPD da auch die Grenze 0,0?“

Auch FDP-Innenexperte Dirk Bergner äußerte sich gegenüber „Bild“ kritisch bezüglich der Null-Promille-Forderung Maiers: „So einen furchtbaren Unfall als Aufhänger zu nehmen für die 0,0-Promille-Grenze, ist fast schon schäbig. Nach jetzigem Stand hatte der mutmaßliche Unfallfahrer so eine kriminelle Energie, dass ihn eine 0,0-Grenze nicht beeindruckt hätte.“

