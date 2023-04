Nach Bürger-Entscheid: Großstadt zeigt E-Scootern die Rote Karte – Für die einen sind sie nützliches Fortbewegungsmittel und Teil der sogenannten Mikromobilitätswende. Andere, vor allem Fußgänger, sehen in ihnen bestenfalls ein lästiges Übel, in den falschen Händen sogar eine Verkehrsgefährdung: E-Scooter. Besonders die per Handy-App mietbaren Roller sind einigen ein Dorn im Auge. Nun hat sich eine Weltmetropole gegen die Flitzer entschieden. Im Spätsommer müssen sie weg.

In den vergangenen Jahren hatten wir immer wieder über Beschwerden aus Paris berichtet. Fahrer mit E-Scootern zum Ausleihen behinderten Passanten, darunter auch Blinde. Sie störten den Verkehr. Touristen sausten damit herum, ohne sich um Verkehrsregeln oder die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer zu scheren. Die Vermieter gerieten in die Kritik, gelobten Besserung und strengere Selbstauflagen. Irgendwann hatte die Verwaltung der Großstadt genug, mutmaßlich, weil sich wohl zu wenig tat. Eine Bürgerbefragung brachte die endgültige Entscheidung:

Im September ist Schluss mit der E-Scooter Vermietung.

Sage und schreibe 89 Prozent der an der Befragung teilnehmenden Bürger sind gegen den Verleih der Mini-Flitzer, von denen derzeit noch rund 15.000 Stück durch die Seine-Metropole flitzen. Insgesamt beteiligten sich nach einem Bericht des Portals „Chip“ nur 7,46 Prozent der 1,3 Millionen Wahlberechtigten an der Umfrage. Dennoch sieht die Stadtverwaltung das Ergebnis der Bürgerbefragung als Verpflichtung an, wie Bürgermeisterin Anne Hintergrund betonte. Wörtlich sagte das Pariser Stadtoberhaupt am Sonntagabend im Rathaus der Metropole:

„Die Bürger haben sich klar gegen die E-Scooter ausgesprochen. Ab dem 1. September gibt es keine Leihroller mehr in Paris. Dies ist ein Sieg der lokalen Demokratie.“ Trotz der geringen Beteiligung an der Befragung nannte es die Bürgermeisterin beeindruckend, dass immerhin rund 100.000 Pariser ihre Stimme abgegeben hatten. Zwar sei der Rollerverleih in Paris schon vorher reguliert gewesen. Das System habe sich aber, so die Bürgermeisterin, letztlich nicht friedlich etablieren können.

Unfälle mit Todesfolge

Fußgänger, insbesondere Kinder und ältere Menschen, müssten sich als schwächstes Glied im Verkehr sicher fühlen können, so Hidalgo. In Paris werden laut „Chip“ seit 2018 E-Scooter vermietet. Derzeit gibt es drei Unternehmen, die insgesamt rund 15.000 der Flitzer vermieten. Touristen wie Einheimische gehen demnach nicht umsichtig genug mit den Rollern um. Statt auf ausgewiesenen Abstellflächen landen die Leihroller kreuz und quer auf Gehwegen und Plätzen. Die Rücksichtslosigkeit beim Fahren und Abstellen hat Folgen, wie die Zeitung „Le Monde“ berichtet.

Allein im Jahr 2022 wurden 408 Unfälle mit Mietscootern registriert, bei denen 459 Personen verletzt wurden. Drei Personen kamen ums Leben. Auslöser der Bürgerbefragung war letztlich Hidalgo, die mehrfach offen kommunizierte, dass sie von den E-Scootern nichts hält. Privatpersonen, die einen E-Scooter gekauft haben und damit fahren, sollen jedoch nicht eingeschränkt werden.

Millionen Fahrten pro Monat – Widerstand der Betreiber

Jeden Monat nutzen bis zu 400.000 Menschen in Paris die Leih-E-Scooter, die in der Seine-Metropole „Trottinettes“ genannt werden. Allein im Oktober 22 wurden laut einem Bericht der Zeitung „Le Parisien“ 1,7 Millionen Touren damit registriert. Ende August ist damit Schluss, dann laufen die Lizenzen der Betreiber aus. Der Autor des „Chip“-Artikels erwartet, dass sich die Rollerverleiher dem Verbot nicht kampflos ergeben werden.

Denn die Unternehmen befürchten wohl, dass ein solches Verbot Aufsehen erregen und Vorbildcharakter für andere Städte haben könnte. Wahrscheinlich nicht zu Unrecht. Auch in Deutschland gibt es bereits mancherorts Ärger mit E-Scootern bzw. rücksichtslosen Nutzern. Auch in der Bundesrepublik wurden schon gesonderte Parkflächen für E-Roller eingerichtet und Knöllchen für das Falschparken der Flitzer ausgestellt.

Strenge Selbstauflagen haben nicht genügt

Zuletzt hatten sich die Verleiher der E-Scooter in Paris strengen Regeln unterworfen (MANN.TV berichtete). So mussten die Nutzer ihr Erwachsenenalter per eingescanntem Personalausweis nachweisen. Gleichzeitig sollte so die Rückverfolgung von Verkehrsrowdys erleichtert werden, was den Unternehmen auch erlaubte, diese von weiteren Vermietungen auszuschließen. Außerdem war geplant, die Roller mit Nummernschildern zu versehen, um Verkehrsdelikte besser verfolgen zu können.

Die Unternehmen sicherten der Verwaltung auch zu, herumstehende Miet-E-Scooter schneller von Plätzen und Gehwegen entfernen zu lassen. Dafür wollten sie das Personal verdoppeln. Hidalgo sieht sich nun Kritik ausgesetzt. Es habe keine Online-Umfrage gegeben, die eine möglicherweise höhere Beteiligung jüngerer Menschen, die solche Roller häufig nutzen, einbezogen hätte. Die Bürgermeisterin wies solche Vorwürfe zurück.

Künftig wolle man verlässliche Online-Abstimmungen vornehmen, was auch älteren Menschen zugutekomme, die weniger mobil seien

Paris will nach dieser ersten Bürgerbefragung künftig einmal im Jahr ein solches Votum durchführen. Dabei soll es um Themen gehen, die in die Entscheidungskompetenz der Seine-Metropole fielen und für die Bevölkerung relevant seien.

Doch nicht nur die Bürgermeisterin steht in der Kritik: Auch die vermietenden Unternehmen werden angegangen. Sie hatten im Vorfeld Influencer engagiert, um die Entscheidung der Bürger zugunsten eines Bleibens der Mietscooter zu beeinflussen.

