Nach 15 Jahren im Wald: Kombi-Klassiker erhält Autowäsche und Restauration – Die Autowäsche. Für die einen ist es ein Vergnügen, den Blechfreund, in dem so viel Zeit und Leidenschaft stecken, auf Vordermann zu bringen. Anderen ist die Reinigung lästige Pflicht, die so oft wie möglich aufgeschoben wird. Wieder andere lassen nicht nur die Autowäsche bleiben, sondern den Wagen Jahre stehen. So geschehen bei diesem Volvo, der 15 Jahre in der Natur herumstand. Wie es aussieht, wenn ein Wagen danach gereinigt wird, erfahrt ihr hier.

Konkret geht es hier um einen Kombi des Typs Volvo 240 aus den USA. Der Betreiber des YouTube-Kanal „Ammo NYC“ nahm sich des Fahrzeugs an und dokumentierte die Reinigung für ein entsprechendes Video. Entgegen seinem Namen geht es auf dem Kanal nicht um Waffen und Munition, vielmehr steckt ein Fachmann aus New York dahinter, der sich auf Reinigung- und Detailarbeiten an Fahrzeugen spezialisiert hat.

Ein Freund kontaktierte den Kanalbetreiber für diesen Job:

So erfuhr „Ammo NYC“, dass der Volvo (Modelljahr 1991) beim Onkel seines Kumpels Matt draußen in freier Wildbahn in Doylestown, Pennsylvania verrottet. Matt und sein Onkel fanden, dass das zu schade war – er wollte nicht, dass der alte Kombi auf dem Schrott landet, der Klassiker sollte einen neuen Besitzer finden. Also bat Matt seinen Kumpel, den Autoexperten, vorbeizuschauen und das alte Schlachtross in jeder Hinsicht auf Vordermann zu bringen. Dies schildert „Ammo NYC“ im Video im Detail.

Demnach ließen sie den Volvo aus dem Wald ziehen. Eine Bestandsaufnahme offenbarte: Der Wagen war bis unters Dach verkrustet mit Dreck, Schimmel, Laub, Spinnweben und jeder Menge Kot von Nagetieren. Oder wie „Ammo NYC“ es wörtlich schildert: „Eine absolute Biowaffe von einem Kombi …“. Glücklicherweise versteht sich nicht nur der Videomacher auf die Autorestauration, sondern auch Matt und dessen Kumpels. Tatkräftige Unterstützung erhalten beide noch dazu von zwei Bekannten von „Rebuild Rescue“, ebenfalls vom Fach.

So dürfen wir sämtliche Schritte miterleben, wie der Volvo von einer ganzen Handvoll absoluter Profis gereinigt und wieder instandgesetzt wird.

Ein ebenso interessantes wie befriedigendes Projekt, wie wir finden, zumal der Kombi danach für einen wohltätigen Zweck verkauft werden soll.