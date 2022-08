Pimp my Ride: TV-Klassiker kehrt zurück – Worte, die wohl jeder kennt, der Ende der Neunzigerjahre Kind oder zumindest jung und im Besitz eines Fernsehers war: „Please, MTV, pimp my Ride!“ Ausgestoßen von Personen, die uralte Autos hatten und aus ihren Rumpelkarren echte Schmuckstücke mit irren Umbauten machen lassen wollten. Für die MTV-Show „Pimp my Ride“, präsentiert von Rapper Xzibit, wurden die Karren „gempimpt“. Ein unvergessliches Format, auch wenn es über die Jahre als angeblicher „Fake“ in der Kritik stand. Nun soll es zurückkehren – hier der Trailer.

Nach nunmehr 15 Jahren wird die überraschende Rückkehr von „Pimp my Ride“ vermeldet. Diesmal soll sich das Format in England abspielen, präsentiert von der Rapperin Lady Leshurr. Sechs Folgen soll es geben, die erste davon soll am 19. August Premiere feiern – auf dem YouTube-Kanal von MTV UK. 2004-2007 moderierte Xzibit das Format, während die verrückten Auto-Ideen während der Staffel großteils von der Tuning-Schmiede West Coast Customs umgesetzt wurden.

Beim neuen „Pimp my Ride“ übernehmen das die englischen Wrench Studios

Der Trailer zeigt nicht nur die Moderatorin und mögliche neue Kandidaten, sondern auch einen ausgiebigen Kamera-Flug durch die Werkstatt der Wrench Studios, die so manches exotische Auto bereithält. Das Format wird auch den originalen Titelsong beibehalten. Man legt laut dem Auto-Mag „Carscoops“ für das neue „Pimp my Ride“ Wert darauf, alte Karren nicht nur mit ein paar verchromten Teilen und einem verbesserten Audiosystem auszustatten – stattdessen werde man laut „Carscoops“ auf „recycelte nachhaltige Teile“ setzen.

Die Brüder, welche die Kfz-Schmiede Wrench Studios betreiben, betonen, dass sie selbst Fans des ursprünglichen Formats „Pimp my Ride“ sind. Sie erklären, dass sie das Vermächtnis der einstigen Erfolgsserie fortführen wollen: „Wir werden sicherstellen, dass es den Erwartungen gerecht wird“, so Geschäftsführer Hamid Iqbal. Das neue Format entsteht in Kooperation mit EBay England – entsprechend werden die Teile von der Plattform bereitgestellt. Erklärtes Ziel der Neuauflage: Autobesitzer bewegen, sich der Do-it-yourself-Philosophie zu verschreiben.

Einer aktuellen Studie zufolge planen 69 Prozent der Leute, die Autoteile und Zubehör auf EBay kaufen, diese auch selbst einzubauen

Laut „Carscoops“ sind das 32 Prozent mehr Personen als noch bei einem Studienergebnis vor sieben Jahren. EBay dürfte hierdemnach einen Trend erkannt haben, der durch die Unterstützung eines früheren Kultformates durch die Tauschbörse einen wohl nicht zu unterschätzenden Werbeeffekt haben könnte.