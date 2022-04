Müllkunst: Tüftler baut Ducati-Modell aus Eis-Stielen – Wohl nur wenig geht in der heißen Jahreszeit (und darüber hinaus) über ein köstliches Eis am Stiel. Wer erinnert sich nicht an selige Kindertage mit Milch- oder Wassereis im Freibad? Doch irgendwann ist der köstliche Genuss dann futsch – zurück bleibt nur das Holzstöckchen. Dass man damit Besseres anstellen kann, als auf dem Ding herumzukauen, beweist dieses Video eindrucksvoll.

Denn hier erschafft nach unserer unmaßgeblichen Meinung ein echter Künstler ein wahres Meisterwerk aus Eisstäbchen. Das meinen wir wörtlich, hier werden nicht einfach nur vier Stöckchen zusammengeklebt und dann wird Feierabend gemacht und ein YouTube-Video abgeliefert. Vielmehr sehen wir auf diesem Kanal ein detailgetreues Modell, das sich mit Arbeiten aus wertigerem Holz wohl durchaus messen kann.

Der Kanal hinter dem Projekt hat einen treffenden Namen:

„Unexpected“, „Unerwartet“ nennt er sich – und in der Tat erwartet wohl kaum jemand bei der Schilderung eines „Motorradmodells aus Eisstielen“ eine maßstabsgetreue Replik aus … nun ja … Müll. Doch just diese hat der Kanalbetreiber hier aus dem potenziellen Abfallholz gefertigt. Präziser: eine Ducati 899 Panigale. Der italienische Superbike-Klassiker kommt dabei vollständig und mit dem Look des Originals zur Geltung.

Das ist umso beeindruckender, wenn man sich den vergleichsweise simplen Anfang des Videos ansieht. Denn den bilden für ein Modell mit funktionierender Gabel, Aufhängung und Ständer gerade einmal vier Eisstiele. Aus denen und Sekundenkleber entsteht die Grundform für den Rumpf, bevor es danach an die Räder geht. In knapp über sieben Minuten erleben wir in geraffter Form, wie aus ein wenig dünnem Holz und Metallfedern das Resultat entsteht.

Dass der Kanalbetreiber seine Leistung im Titel als „Spielzeug“ abtut, macht die Sache nach Meinung des Verfassers umso beeindruckender.