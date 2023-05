Monster-Truck-Fan gegen Winz-Transporter: Härtetest für kleinsten Pick-up der Welt – Bei Erscheinen dieser Meldung ist es noch gar nicht so lange her, dass wir das Vergnügen hatten, euch den Chang Li Explorer vorzustellen. Es handelt sich um den wohl billigsten Serien-Pick-up des Planeten, möglicherweise sogar um den kleinsten der Welt. Das E-Auto wird in einer Kiste geliefert, kurz montiert und ist dann fahrbereit. Nun ist eine Version davon einem Mann in die Hände gefallen, der dafür bekannt ist, keine Gnade selbst mit Luxusschlitten in seinen Video-Versuchen zu zeigen.

Das neue Video findet ihr nachfolgend. Der Chang Li Explorer kostet umgerechnet rund 1.800 Euro und wird aus China per Frachtkiste geliefert, wenn man sich online einen davon ordert. Hier unser Bericht zu dem Zwerg. Genau das hat der Betreiber des Kanals „WhistlinDiesel“ getan. Dieser YouTube-Channel trägt den Diesel in seinem Namen nicht grundlos, handelt es sich doch um einen Kanal, dessen Betreiber unzählige Pick-ups, Monster Trucks, Hypercars und anderen Fahrzeuge in seinen Videos präsentiert.

Allerdings gänzlich anders als die üblichen Auto-Kanäle:

„WhistlinDiesel“ kann mittlerweile Stand dieser Meldung mehr als 5,35 Millionen Abonnenten unter seinem Banner vereinen. Das Erfolgsrezept: kuriose Versuche, halsbrecherische Aktionen und blanke Zerstörung, wenn es um Fahrzeuge geht. Der Mann kauft schon mal einen Ferrari-Klassiker aus den achtziger, vielleicht neunziger Jahren – und ballert das Straßengeschoss im wunderschön-ikonischen Rotlack dann gnadenlos über eine gefrorene Stoppelpiste auf dem heimischen Hof.

Helikopter werden in geschlossenen Hallen gestartet und ihre Rotoren zerlegt, ein gewaltiger Monster Truck ferngesteuert oder 35.000 US-Dollar teure Nike Air Mags als Arbeitsstiefel im Schlamm getragen. Sieht der Autofan etwas, dass er Fahrzeugführern gegenüber als ungerecht empfindet, bringt er schon mal seine Fans ins Spiel – etwa als einem 14-Jährigen von US-Behörden der Traktor beschlagnahmt wurde.

Der Grund:

Das Kind nutzte laut eigenen Angaben die Landmaschine für den Schulweg und parkte sie vor der Erziehungsanstalt. Man ließ den Traktor den Vorschriften gemäß abschleppen, wie es heißt – und der Teenager schrieb daraufhin „WhistlinDiesel“ an. Die Reaktion des YouTubers: Hunderte seiner Fans kreuzten mit eigenen Traktoren und Aufsitzmähern in dem Örtchen auf der Straße. Eine Aktion, die dem YouTuber wenig überraschend Ärger mit dem Gesetz einhandelte.

Normalerweise bleibt er bei seinen Nummern aber auf dem eigenen Gelände. So eben auch beim Härtetest des armen Chang Li Explorer. Wie die meisten Fahrzeuge, die der Mann erwirbt, muss auch der Winz-Pick-up gnadenlose Prüfungen über sich ergehen lassen: Vollgasfahrten über den Acker und eine Reihe Baumstämme oder der Transport eines Mini-Baggers bilden dabei noch den Anfang, welchen der Elektro-Zwerg verblüffend meistert.

Doch es steht auch noch das „Duell“ mit dem Monster-Truck an – und sagen wir es einmal so: Wie die biblische Nummer von David gegen Goliath geht es hier für den kleinen roten Transporter nicht aus.