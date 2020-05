Biturbo R8 mit 925 PS vs. Huracán Spyder

Monster-Audi von Hennessey: Biturbo R8 mit 924 PS vs. Huracán Spyder – Rollen ein Audi und ein Lamborghini an die Startlinie … Was wie der Anfang eines miesen Witzes klingt, der nur einen möglichen Ausgang nehmen kann, endet für diesen Huracán Spyder anders, als man das als Lambo-Fan wohl gerne sehen würde, wie das Video zeigt.

Ist aber auch kein Wunder, denn der Wagen, der hier zum Drag gegen den Huracán antritt, ist ein ohnehin alles andere als schwachbrüstiger Audi R8 Spyder.

Dank der Edeltunning-Schmiede Hennessey bringt es der Antrieb dieses Tiers auf atemberaubende 925 PS.

Der Huracán ist hingegen „vom Band“, wenn man das bei einer solchen Schönheit überhaupt zu sagen wagt. Sowohl der italienische Stier als auch der Ringträger, dem die Texaner ein Performance-Upgrade der Extraklasse verpassten, kommen mit einem V10 mit 5,2 Litern Hubraum daher.

Doch Hennesseys R8 V10 ist mit seinen 925 Pferdchen satte 300 PS stärker als sein Basismodell, macht den Spurt von 0 auf 100 in 2,6 Sekunden und erreicht nach nur zehn Sekunden 233 km/h.

Der R8 Performance ab Werk braucht für das Fällen dieser Sprintmarke 3,1 Sekunden.

Der Huracán Spyder ist mit alles andere als zu verachtenden 601 Pferdestärken gesegnet, die 0-auf-100-Grenze durchstößt er nach 3,4 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit: 324 km/h. Diesen Unterschied merkt man.

Beim Drag mit Rollstart lässt der R8 den Lambo so rasch hinter sich – wir bezweifeln aber, dass es bei einer Standbeschleunigung genauso wäre. Zumal der abgeriegelte Audi bei längerer Strecke wohl kein Land gegen den Huracán sähe. Doch vielleicht irren wir auch?

Quelle: auto-motor-und-sport.de