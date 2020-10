Monster-Audi R8 mit 3000 PS bricht Viertelmeilen-Rekord – Schreibt man über Supercars oder Hochleistung-Autos, wird das Repertoire des Verfassers schnell kraftstrotzend: „Monster“, „Biest“, „Bestie“, „Ungetüm“ oder Bolide, diese und mehr Begriffe dienen oft dazu, solche Wagen zu beschreiben. Doch in nur wenigen Fällen waren diese Wörter so angebracht wie in diesem. Denn dieser Audi A8 hat sagenhafte 3000 Pferde unter der Haube …

Dieser Audi R8 ist der erste Ringträger, der überhaupt an der 7-Sekunden-Marke kratzt. Kein Wunder, stammt dieses Geschoss doch von Underground Racing. Die kennt man vor allem für ihre radikalen Umbauten von Lamborghinis mit Twin Turbo, die so manchen Rekord in Sachen PS-Zahlen und Geschwindigkeiten gebrochen haben. Ihr R8 erzielte bei diesem Lauf übrigens eine Höchstgeschwindigkeit von 316,7 Stundenkilometern.

Für den Run wurden dem Audi spezielle Radialreifen für Dragster verpasst, die seine Traktion noch mal deutlich verbesserten. So stark ist die entfesselte Kraft, dass der R8 im Video gar ein Wheelie vollführt. Ein wahnsinniges Geschoss – schneller als alles, was bei Audi vom Band läuft und sogar mit einer stärkeren Beschleunigung als elektrische Hypercars. Dabei ist man bei Underground Racing stolz auf die Leistungswerte der X-Twin-Turbo-Version des R8.

Demnach entfesselt dieses Monstrum – angetrieben von Renntreibstoff – knapp über 3000 Pferdestärken. Um dieser Kraft gerecht zu werden verfügt der deutsche Supersportler über eine Vollüberarbeitung eines Doppelkupplungsgetriebes, inklusive Blockzahnrädern, Blockantriebs- und Blockabtriebswellen sowie eine eigene Blockwelle für den Allradantrieb.

Hinzu gesellen sich eine Mehrscheiben-Nasskupplung mit einem Block-Kupplungskäfig sowie ein hochentwickeltes JRR-M1-MoTec-Motormanagementsystem. Das Ergebnis dieser Kraft erlebt ihr im Video – was das Ganze noch beeindruckender macht: Man hat bei Underground Racing nichts am Gewicht des R8 geändert – es wurde nichts ausgebaut, um ihn noch leichter zu machen. Man darf gespannt sein, was das Biest sonst entfesseln könnte.

Quelle: carscoops.com