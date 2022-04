Raser wird mit 244 km/h in 80er-Zone geblitzt

120 Tagessätze Strafe: Raser wird mit 244 km/h in 80er-Zone geblitzt – Wer sich schon immer einmal gefragt hat, was es wohl kosten mag, wenn man mit 244 km/h in einer 80er-Zone geblitzt wird, erhält nun die Antwort, ohne es selber probieren zu müssen: 12.000 Euro Bußgeld und den Lappen.

Das weiß nun auch ein 53-jähriger Raser, der vom Amtsgericht Frankfurt zu 120 Tagessätzen und zehn Monaten Führerscheinentzug verdonnert wurde.

Im November war der Angeklagte mit seinem Mercedes AMG auf der A3 unterwegs gewesen. Zwischen Frankfurt und Wiesbaden passierte er dann bei Hattersheim eine Baustelle und hätte entsprechend auf 80 km/h herunterbremsen müssen.

Anstatt aber das Tempo zu drosseln, blieb der Fuß des Fahrers auf dem Gaspedal.

Das ohnehin schon riskante Manöver gewinnt mit Blick auf die Tatzeit zusätzliche Brisanz, denn um 10:19 Uhr ist die Autobahn alles andere als leer. Erst als der Blitzer anschlug, bremste der Mann, der anhand des Bildes überführt werden konnte.

Laut Urteil handelte es sich bei dem Vergehen um eine abstrakte Gefährdung anderer Fahrer innerhalb der unübersichtlichen Baustelle mit Kurven und Verengungen. Dementsprechend wurde die Fahrt als illegales Fahrzeugrennen gewertet, was in rechtlicher Hinsicht eine Straftat darstellt. Ein zweites Auto müsse dabei nicht zwingend teilnehmen, wie es hieß.

Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

Zwar gab der 53-Jährige vor Gericht an, den Wagen gefahren zu haben, Gründe für die überhöhte Geschwindigkeit auf der im Zuge der Baustelle verengten Fahrbahn konnte er jedoch nicht nennen.

Quelle: bild.de