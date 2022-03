Millionen-Dollar-Tiefgaragen des Mittleren Ostens: Filmer besucht die Autosammlungen der Scheichs – schon öfter haben Automagazine und auch wir auf unserem kleinen Portal über die teils extravaganten Autosammlungen der Reichen und Schönen berichtet. Insbesondere Hollywood-Stars haben wahre Schätze in ihren mitunter riesigen Kollektionen stehen. Doch sie sind nicht die Einzigen: Die Wohlhabenden im Mittleren Osten nennen einige der bemerkenswertesten Sammlungen der Welt ihr Eigen – und der Filmer dieses Videos konnte ein paar davon besichtigen

So kommen auch wir in den Genuss. Der YouTuber „effspot“ durfte sich demnach unter anderem in der Garage von Hamad bin Hamdan Al Nahyan umsehen, eines Mannes, der dem Automagazin „Carscoops“ zufolge auf den Spitznamen „Der Regenbogen-Scheich“ hört. Er ließ sich einem Bericht zufolge anlässlich einer Hochzeit direkt von Mercedes-Benz eine S-Klasse in jeder Farbe des Regenbogens bauen. Nettowert seines Vermögens: 20 Milliarden US-Dollar, umgerechnet schlappe 18,034 Milliarden Euro, plus-minus ein Paar Zerquetschte.

Al Nahyan gehört auch abseits seiner kunterbunten S-Flottille eine der faszinierendsten Autosammlungen der Welt.

Denn neben zu erwartenden Boliden hält sie bemerkenswert viele Einzelstücke bereit. Im Video sehen wir entsprechend auch einen berühmten Dodge Power Wagon, ein gewaltiger Pick-up, 64-mal größer als das Serienmodell und mit den Dimensionen einer Scheune. Doch in der Sammlung des Scheichs finden sich auch eine ganze Menge besagter Mercedes-S-Klassen, von denen viele farbenprächtig oder mit Edelmetallen akzentuiert wurden.

Die zweite Sammlung ist nicht weniger interessant, gehört sie doch der Autogalerie SHB in Abu Dhabi. Es handelt sich um eine bekannte Ausstellung, in der jede Menge Hyper- und Supercars darauf warten, bestaunt zu werden. Eine ganze Flotte Bugatti Veyrons, darunter ein Weltrekordhalter vom Subtyp Super Sport, ein Ferrari Enzo, Ferrari Monza SP1 und ein LaFerrari nebst Ferrari Sergio und Ferrari 599 XX finden sich dort.

Doch auch nicht-rossige Geschosse wie der Maserati MC12, ein Lamborghini Reventon, McLaren P1 oder Mercedes-Benz SLR Stirling Moss adeln die Kollektion.

Zudem findet man den Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series, einen Bugatti EB 110 S oder gar einen Mercedes-Benz CLK GTR in der Roadster-Variante. Doch „nur“ mit den Sammlungen begnügt sich „effspot“ nicht, ist er doch mit seinem Kanal bei mehr als 600.000 Abonnenten auch bekannt dafür, besondere Fahrzeuge auf den Straßen zu erspähen. Entsprechend ist er auch noch in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterwegs, um ein paar Parkplätze und -häuser zu inspizieren.

