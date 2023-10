Miese Betrugsmasche: Polizei warnt vor Fake-Knöllchen – Autofahrer in Berlin sollten dieser Tage besonders aufmerksam sein, denn offenbar sieht man sich dort aktuell einer besonders perfiden Betrugsmasche gegenüber. So warnt die Polizei inzwischen offiziell vor gefälschten Strafzetteln, die mit einem QR-Code versehen von Betrügern im Stadtteil Marzahn verteilt worden sind.

„Falls Sie an Ihrem Auto einen solchen Fake-Zettel finden, lesen Sie keinesfalls den QR-Code aus oder überweisen Geld an das dahinter geschaltete Portal“, teilt die Berliner Polizei via X mit. Der Post zeigt dabei das Foto eines solchen Zettels, auf dem unter anderem zu lesen ist: „Mitteilung über Verstöße: Falsches Parken.“

Falls Sie an Ihrem Auto einen solchen #Fake-Zettel finden, lesen Sie keinesfalls den QR-Code aus oder überweisen Geld an das dahinter geschaltete Portal.

Es handelt sich um #Betrug.

Ermittlungen wurden eingeleitet.

Verteilt wurden sie zahlreich in #Marzahn letzte Nacht. Unsere… pic.twitter.com/6OJT39FfEF — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 16, 2023

Die laut der Polizei „zahlreich“ verteilten falschen Knöllchen fordern eine angebliche Geldbuße in Höhe von 25 Euro ein, die Beamten hätten viele davon jedoch eingesammelt, Ermittlungen seien bereits eingeleitet worden.

Die Machart des neuen Scams hat auf X indes eine rege Debatte entfacht und dabei auch für viel Belustigung gesorgt.

So schriebt ein User etwa „Fax-Nummer wäre in der Tat authentischer“, während andere in Richtung Polizei schießen: „Da hilft nur eins: Falschparker tatsächlich regelmäßig und flächendeckend bebußen, damit keiner auf den Fake reinfällt. Oder wie soll man einen Fake als Fake erkennen, wenn die Originale kaum jemals verteilt werden?“

Schon vorher haben Betrüger auf diese Art und Weise versucht, Kasse zu machen.

Im Februar hatte bereits das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg vor derartigen Fake-Strafzetteln gewarnt, allerdings waren auf diesen seinerzeit noch keine QR-Codes abgedruckt gewesen. Wie es vonseiten der Polizei hieß, hatte sich zu dieser Zeit sogar ein Mann als Mitarbeiter des Ordnungsamtes ausgegeben, um angebliche Bußgelder einzuziehen.

Bitte beachten Sie die Warnung des @BerlinTempSchbg vor gefälschten "Knöllchen" und einem Mann, der sich in #Tempelhof & #Schöneberg als Mitarbeiter des Ordnungsamtes ausgibt, um Bußgelder in bar zu kassieren.

^tsm https://t.co/7vutNkKnhcpic.twitter.com/QdbLJMj3TS — Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 15, 2023

