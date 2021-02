Mercedes zeigt neue C-Klasse – Da also ist sie, die lang erwartete Enthüllung der neuen C-Klasse von Mercedes-Benz. Damit dürfte Bewegung in das Segment geraten, in dem auch Audi A4 oder 3er-BMW zu Hause sind. Ein wenig länger ist sie geworden, die C-Klasse, einen Hybridantrieb für 100 Kilometer elektrisches Fahren hat sie zudem bald auf Wunsch unter der Haube. Das Design ist ebenso zeitlos wie fraglos Mercedes-Benz, während unter der Haube und im Innenraum wie zu erwarten technisch höchste Ansprüche erfüllt werden.

In die E-Klasse hat es der Motor des Typs M 254 kurzfristig nicht geschafft, der wandert dafür nun in die C-Klasse in Form von C180, C200 oder C300. Etliche Varianten stehen bereit. Der Hubraum der Benziner-Versionen (allesamt Vierzylinder) liegt bei 1,5 oder 2 Litern bzw. 170 und 285 Pferdestärken. Tempo: entweder 231 oder 250 Stundenkilometer. Die Dieselvarianten kommen alle mit zwei Litern Hubraum, rangieren von 163–265 Pferdchen und liefern zwischen 226 und 250 km/h Spitze.

Auch die erwähnten Plug-in-Hybride sollen kurz nach der Veröffentlichung bereitstehen.

Diese gehen mittlerweile in die vierte Generation und setzen auf die erwähnten Motoren – durch die Elektrifizierung erweitert sich deren Leistungsspektrum: Ein Drehmoment von 550 Nm bei 313 Pferdestärken wird auf einem Factsheet genannt, das Ganze bei einem Akku mit einer Kapazität von 25,4 kWh. Laut WLTP sollen damit 100 Kilometer fahrbar sein – ob das im Realeinsatz machbar ist, erwägt der Autoexperte der „FAZ“. Für den Alltagseinsatz und Stadtfahrten sollte es aber seiner Einschätzung zufolge genügen.

Ansonsten ist der Radstand der neuen C-Klasse 2,5 Zentimeter höher, zugelassen ist der Wagen damit für fünf Personen. Statt 4,68 Meter wie ihr Vorgänger ist die C-Klasse nun 4,75 Meter lang. Das Innere setzt stark auf digitale Technik in der gewohnt edlen Einrichtung. Die Menge an Assistenten und Hilfsmitteln würde den Rahmen einer solchen Kurzübersicht sprengen.

Überhaupt steht die technische Ausstattung im Vordergrund:

Das gilt auch für die Manövrierbarkeit, nun bietet die C-Klasse eine Hinterachslenkung mit bis zu 2,5 Grad Einschlag. Die Stoßdämpfer lassen sich verstellen, zudem wurde ein Airbag in der Mitte zwischen Fahrer und Beifahrer verbaut, um beim Seitenaufprall zu schützen.

Die serienmäßigen Scheinwerfer arbeiten mit LED, wer zuzahlt, bekommt digitales Licht. Apropos „Zahlen“: Die neue C-Klasse erscheint sowohl als Kombi als auch in der Limousinenvariante im Juni 2021. Preise sollen jedoch erst ab Ende März bekanntgegeben werden.

