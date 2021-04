Mercedes Vision AVTR: Rundfahrt mit der Zukunft des Fahrens – Trägt ein Fahrzeug den futuristischen Namen Vision AVTR, darf man davon ausgehen, dass es sich um ein Konzept handelt. Besagte zukunftsträchtige Entwicklung stammt aus dem Hause Mercedes und trägt ihren Namen nicht von ungefähr, steht die Abkürzung doch für eine Verbindung zum Filmuniversum von James Camerons „Avatar“. Im folgenden Video erleben wir eine Spritztour mit dem faszinierenden Gefährt, das nicht weniger als die Zukunft des Autofahrens zeigen soll.

Bereits im Januar 2020 wurde der Vision AVTR der Weltöffentlichkeit präsentiert. Für sein Video aus dem Sommer gleichen Jahres durfte der Betreiber des YouTube-Kanals „Remove Before Race“ an der Seite eines der Erschaffer dieses außergewöhnlichen Gefährts sämtliche Aspekte erleben. Gestaltet wurde das Fahrzeug von Alex Dang, der zu Gorden Wageners Designer-Team gehört. Doch was an diesem Verkehrsmittel soll nun an „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ erinnern?

Als man das Fahrzeug Anfang letzten Jahres auf der Elektronikmesse CES vorstellte, betonte man nicht nur die offizielle Zusammenarbeit mit dem Filmuniversum, sondern verwies vor allem auf die Welt und Mythologie der Filmreihe. Die blauen Alien-Riesen, Navi genannt, leben in friedlichem Einklang mit ihrem Waldplaneten Pandora. Dieses Konzept soll die Idee hinter dem Gefährt gespeist haben.

Der Vision AVTR soll Mensch, Natur und Technologie zu einem Ganzen formen. Diese Symbiose fängt schon bei der einmaligen Art der Steuerung an, denn Lenkung, Gas und andere Funktionen vereinen sich in einem einzigen Hebel/Taster auf der Mittelkonsole. Diese Lichtsäule verschmilzt den Menschen dabei geradezu bionisch mit dem Fahrzeug, misst etwa den Puls des Fahrers.

LEDs und bewegliche Schuppen verkünden Reisenden wie auch Passanten dabei stets, was das Konzeptauto gerade tut, ganz so wie die teils leuchtenden Reittiere auf Pandora. Lasst euch diese Rundfahrt mit dem einmaligen Fahrzeug nicht entgehen, es lohnt sich.