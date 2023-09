Mercedes und VW bei Umfrage im Rückspiegel: Dies ist jetzt der Automarken-Favorit der Deutschen – Laut einer aktuellen Umfrage ist die liebste Automarke deutscher Fahrer weder VW noch Mercedes. Im folgenden Artikel erläutern wir, welcher neue Vierrad-Favorit des Deutschen ehemals beliebteste Marke abgelöst hat – denn Mercedes-Benz hat bei diesem Rennen nicht mehr die Nase vorn.

Ein Artikel von „Chip“ berichtet über eine Umfrage von „YouGov“, wonach Mercedes-Benz zum ersten Mal seit 2020 nicht mehr den Rang der beliebtesten Automarke der Deutschen innehat. Im Brand Index landete der Traditionshersteller aus Stuttgart im Jahr bei 23,4 Punkten – damit ergeht nur noch Silber an Mercedes-Benz. Auf Platz eins hingegen: Audi mit einem Brand Index von 23,5 Punkten.

Knapp in Führung

In diesem Jahr liegt auf Platz drei VW mit 22,6 Punkten – ein Schritt nach vorne im Vorjahresvergleich, wo sich Volkswagen noch mit dem vierten Platz begnügen musste. Für BMW geht es wiederum in die andere Richtung – die bayerische Traditionsschmiede rutscht um einen Platz nach hinten auf Nr. 4 mit 22,4 Punkten. Erster ausländischer Autobauer in dem Ranking ist Skoda, dort konnte man sich mit 15,2 Punkten im Brand Index den fünften Platz in Deutschland sichern.

Platz sechs heimste hingegen Toyota mit 14,6 Punkten ein, dicht gefolgt von Volvo auf dem siebten Platz mit 14,4 Punkten. Porsche sicherte sich 13,5 Punkte, Opel 12,8 Punkte. Schlusslicht der Top Ten ist US-Hersteller Ford mit 12,3 Punkten. Auch im internationalen Vergleich stehen die deutschen Hersteller gewohnt gut da: Zwar konnte sich Toyota weltweit den ersten Platz sichern.

Allerdings gilt hier:

Vom zweiten bis zum fünften Rang ist alles mit deutschen Unternehmen besetzt, „Chip“ nennt hier Mercedes-Benz, BMW, VW und Audi. Dahinter in den Top Ten liegen Honda, Ford, Volvo, Nissan und Lexus. Die Umfrage von YouGov wurde laut dem Artikel zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2022 mit deutschen Bürgern im Alter von über 18 Jahren vorgenommen.

Der eingangs erwähnte Index berechnet sich dabei aus dem mittleren Abschneiden in gleich mehreren Kategorien: So zählen der allgemeine Eindruck und die Qualität ebenso wie das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Kundenzufriedenheit, das Arbeitgeber-Image und die Weiterempfehlungsbereitschaft einer Marke.

Quelle: chip.de