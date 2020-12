Mercedes-Maybach GLS 600: SUV der Luxusklasse – Rolls-Royce Cullinan und Bentley Bentayga. Namen, an denen man bei den SUVs der Luxusklasse nicht vorbeikommt. Mercedes will 2021 wohl eine Antwort in Form des GLS 600 liefern. Daher wird der Wagen in der 2021er Inkarnation als Maybach an den Start rollen. Im Video erlebt ihr das neue Schlachtschiff unter den Mercedes-SUVs. Der Preis lässt aufhorchen: Mit 156.078 Euro fällt der neue GLS 600 deutlich günstiger als die britische Konkurrenz aus.

5,21 Meter misst der neue GLS 600, bringt einen eleganten Grill sowie große Felgen mit ins Gelände oder zum nächsten Galadinner – inklusive Stern auf der Haube, den sonst nur Limousinen in dieser Form zeigen. Das Maybach-Logo stellt er auf den Seiten zur Schau. Unter der Haube des GLS 600 werkelt ein V8, der beinahe mit AMG-Werten auftrumpft. 558 Pferdestärken bei 730 Newtonmeter Drehmoment entfesselt das Aggregat bei vier Litern Hubraum.

Hinzu kommt ein Mildhybrid-System, das gerade beim Anfahren noch einmal 250 Nm ins Gelände bringt und 22 Pferdchen aufaddiert. Die Gesamtheit dieser Werte wuchtet die 2,8 Tonnen Gewicht in gerade einmal 4,9 Sekunden von 0 auf 100 – Endgeschwindigkeit 250 Stundenkilometer. Prunkvolle Zahlen, die das prunkvolle Äußere spiegeln und den GLS auch auf der Autobahn zum ungekrönten Souverän machen könnten.

Die elektrisch angeregte Federung kommt dabei selbstverständlich inklusive Maybach-Profil, um Schwingungen und Neigungen der diesbezüglich verwöhnten Kundschaft auszugleichen. Der Name Maybach soll auch beim SUV für Laufruhe bürgen. Luxus, der auch für den Rest des Innenraums gilt. Bereits beim Einsteigen begrüßt einen eine entsprechend ausgeleuchtete Zeitleiste, sodass schon der Einstieg entspannt verläuft.

Statt drei Passagieren im Heck Platz zu bieten, setzt man bei Mercedes-Maybach für den GLS 600 lieber auf zwei Plätze, die dafür mit Massagepolstern, Sitzheizung, elektrischen Wadenkissen sowie einem gerüttelt Maß an Anschlussmöglichkeiten ausgestattet sind. Leder und Lack bestimmen das Interieur mit feinsten Ziernähten. Riskiert selbst einen Blick und erlebt den Mercedes-Maybach GLS 600 im Video von „Motor1“.

Quelle: n-tv.de