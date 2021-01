Mercedes enthüllt den neuen Mercedes EQA-SUV – Da ist sie nun, die angekündigte Stromer-Offensive bei Daimler. Zur Premiere für den Einstieg in die vollelektrische Fahrzeugwelt von Mercedes-EQ wurde nun der Mercedes EQA vorgestellt. Das neue EQ-Modell ist dabei ein Ableger des SUV GLS und präsentiert sich als bisher günstigster Stromer bei Daimler, ist er doch für 47.540 Euro Brutto zu haben.

Der Mercedes EQA soll im Frühjahr des Jahres 2021 auslieferungsbereit sein. „Das erste vollelektrische Mitglied der erfolgreichen Kompaktwagen-Familie von Mercedes-Benz“, so bezeichnet Daimler sein neues Fahrzeug, wird als Modell EQA 250 „Edition 1“ eine Leistung von 140 Kilowatt aufweisen, womit eine Reichweite nach NEFZ von 486 Kilometern erreicht werden kann.

Der Wagen besitzt einen asynchronen Antrieb (ASM) in der Vorderachse. Daimler plant aber bereits weitere Varianten. So arbeitet man derzeit an Allradmodellen, die einen zusätzlichen elektrischen Antriebsstrang (eATS) besitzen und auf eine Leistung von 200 Kilowatt kommen sollen. Damit wären dann über 500 Kilometer Reichweite drin.

Zurück zum aktuellen Mercedes EQA 250. Dieser besitzt einen Asynchronmotor, der eine Beschleunigung von null auf 100 Kilometer pro Stunde innerhalb 8,9 Sekunden ermöglicht. Dabei wird eine Höchstgeschwindigkeit von 160 Stundenkilometern erreicht. Die Maße des EQA belaufen sich auf 4,46 Meter Länge, 1,83 Meter Breite sowie eine Höhe von 1,62 Metern.

Die Ladeleistung des EQA am Schnelllader wird bis zu 100 Kilowatt unterstützt. Somit lässt sich Wagen innerhalb von 30 Minuten auf 80 Prozent laden. In der Basisversion liegen die Kosten für den Mercedes EQA 250 bei 47.540,50 Euro brutto. Der Nettopreis beläuft sich auf 39.950 Euro.

Quelle: t3n.de