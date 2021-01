Mercedes-Benz 300SL Speedster AMG: Custom-Meisterwerk mit Widebody-Umbau – Er ist eine Ikone für wohl jeden Benz-Liebhaber: der 300 SL Roadster mit seiner zeitlosen Schönheit, die sich kaum noch verbessern ließe. Das hat der Macher des einmaligen Schmuckstücks aus diesem Video anders gesehen und alles an Know-how und Baukunst investiert, um diesen Mercedes-Benz 300 SL Speedster AMG Widebody zu erschaffen. Bewundert sein Meisterwerk im Video.

Dies ist die Vermählung der Karosserie eines Mercedes-Benz 300 SL Roadster mit dem Chassis eines Mercedes SLK von 2002. Da die Idee für diese wunderschönste aller Schimären von Porsches Speedster inspiriert wurde, durfte der auch gleich die Windschutzscheibe als Hochzeitsgeschenk für den Eigenbau spendieren. Die Karosserie wurde überarbeitet, Fieberglas-Paneele und Ausschnitte für die wuchtig geschwungenen Auspuffrohre bilden dabei nur den Anfang des Customs.

Die HRE-Bereifung dieses Schmuckstücks ist maßgeschneidert, der Innenraum mit edelstem rotem Leder ausgekleidet, aus dem auch die klassischen Schnallen für die Motorhaube gefertigt sind. Eine Luftfederung erlaubt die Anpassung dieses Wagens an den Belag – für den optimalen Look kann er in Echtzeit massiv tiefergelegt werden. Unter die Haube verpflanzte der Designer dieses Kunstwerks, ein gewisser Jon Sibal, übrigens einen V6, typengerecht von AMG.

Den können Fans durch ein Lüftungsfenster in der Haube bestaunen – und seinem Brüllen auf diese Weise noch besser lauschen. Stilvoller war nicht einmal James Bond unterwegs. Sibal hat hier zwar ein Meisterwerk vollbracht, doch wie jeder wahre Künstler ist er noch nicht zufrieden – deswegen arbeitet er bereits an einer noch prächtigeren Variante, die noch dazu mit blauem Innendekor daherkommen soll.

