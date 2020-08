Mercedes AMG C 63 lässt Yamaha R1 alt aussehen – Die Yamaha YZF-R 1 – kurz R1 gehört zu den Favoriten unter den japanischen Sportmaschinen. Aerodynamische Form, satte Leistung und wenig Gewicht – man sollte nicht meinen, dass ein Automobil gegen die Beschleunigung eines solchen Geschosses auch nur einen Mucks machen und mithalten könnte, wenn es nicht gerade ein Hypercar ist.

Sollte man. Denn der Mercedes AMG C 63, der in diesem Video in freier Wildbahn gefilmt wurde, lässt die Sportmaschine in Sachen Beschleunigung regelrecht alt aussehen. Man muss es gesehen haben, um es zu glauben: Kaum dass die R1 in diesem Video auf die Autobahn auffährt, ist das Heck des Wagens trotz hoher Geschwindigkeit des Motorrades auch schon zu einem kleinen Punkt irgendwo am Horizont weg geschmort.

Der R1-Fahrer tritt drauf, man kann ihm das Interesse, das Biest von einem Wagen aus der Nähe zu sehen, schlecht verdenken. Wir können keine Angaben zu den Baureihen oder entsprechenden Modifikationen beider Fahrzeuge machen, das Video gibt schlicht nicht genug Infos dafür her. Daher können wir bloß vermuten, dass der C 63 hier noch ein paar weitere Einbauten hat.

Andererseits gaben die Baureihen des Klassikers seinerzeit doch mehr als 476 Pferdestärken her. In jedem Fall ist das Video beeindruckend.