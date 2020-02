Autor: Bernhard Trecksel

Menzi Muck: „Spinnen-Bagger“ kann klettern und „Ballett“ – Die nun folgenden Szenen sehen beinahe gestellt aus und wirken für uns Nichteingeweihte wie Science-Fiction. Doch das ist nicht der Fall. Vielmehr erleben wir hier einen Bagger der Zukunft schon heute, der selbst in schwierigsten Gebieten mit Steigungen, umgestürzten Bäumen und Felsen oder Überflutungen verlässlich arbeiten kann. Diese ist der neue Menzi Muck Generation X – ein sogenannter „Schreitbagger“.

Die Maschine verfügt über vier gleich große Räder, die an einem ausgeklügelten Hightech-Chassis befestigt und jeweils einzeln gelagert mit Radträgern an multidirektionalen Schwenkarmen ausgestattet sind. Damit kann der Bagger an steilen Hanglagen oder auch in Wassertiefen von bis zu zwei Metern operieren und verlässlich arbeiten. Die Hydraulikzylinder ermöglichen eine in dieser Form noch nicht erlebte Beweglichkeit. In jedem Gelände, wohlgemerkt.

Deshalb spricht man laut der Menzi-Webseite in manchen Ländern auch von einem „Spinnenbagger“. Das Mehr an Kraft, das der Bagger so physikalisch seiner Last entgegenstemmen kann, gepaart mit einem neuartigen Greifarm, macht den Bagger nicht nur weitaus mobiler, sondern erlaubt ihm auch ein Vielfaches mehr zu wuchten, als seine Größe und Schlankheit gemessen etwa an einem viel größeren Raupenbagger nahelegen.

Laut der Unternehmens-Webseite liefert ein 9,5 Tonnen schwerer Menzi Muck nämlich Hub- und Reißkräfte, die in etwa solchen entsprechen, die ein 20 Tonnen schwerer Raupenbagger vollbringt. Eine wirklich beeindruckende Erfindung.

Quelle: menzimuck.com