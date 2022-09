BMW kündigt neue Akku-Generation für E-Autos an

Mehr Power bei weniger Kosten: BMW kündigt neue Akku-Generation für E-Autos an – BMW hat einen Quantensprung in Sachen Batterien für E-Autos angekündigt. Entwicklungsvorstand Frank Weber erklärte: „Die Energiedichte wird um mehr als 20 Prozent erhöht, die Ladegeschwindigkeit um bis zu 30 Prozent gesteigert und die Reichweite um bis zu 30 Prozent verbessert.“

Und als wäre das nicht schon beeindruckend genug, soll sogar der CO2-Ausstoß bei der Zellproduktion um bis zu 60 Prozent sinken.

Anstelle der bisherigen Prisma-Zellen will BMW für die Batterien seiner „Neuen Klasse“ zum ersten Mal runde Zellen zum Einsatz bringen. Diese wurden in dem Hause eigens entwickelt und enthalten weniger Kobalt und dafür mehr Nickel und Silizium als die bisher verwendeten Zellen.

Praktischerweise spart man mit den neuen Batterien auch Bauteile, werden diese doch einfach in den Unterboden der Karosserie eingebaut.

Dabei sollen Energiespeicher, Antrieb und Ladetechnik der „Neuen Klasse“ über eine höhere Spannung verfügen und es ermöglichen, an Gleichstrom-Schnellladestationen innerhalb von nur einer Minute Strom für 50 Kilometer Reichweite nachzuladen.

Mit der Fertigung der neuen Zellen werden Partner beauftragt. Um den Bedarf auch langfristig zu decken, werden diese sechs Fabriken mit einer jährlichen Kapazität von jeweils bis zu 20 Gigawattstunden hochziehen – je zwei in Europa, in China und in Nordamerika.

Für die Fabriken in China und Europa sei bereits ein zweistelliger Milliardenbetrag an CATL und EVE Energy vergeben worden. Eine davon soll im ungarischen Debrecen entstehen, wo bereits 2025 die ersten Fahrzeuge der „Neuen Klasse“ vom Band laufen sollen.

Die Bekanntgabe der Partner für die Fabriken in Nordamerika soll bis zum Jahrsende erfolgen.

Im Vergleich zur aktuellen Generation sollen die Herstellungskosten halbiert werden. Wie Weber erklärte, müsse das E-Auto für BMW „am Ende auf dem Profitabilitätsniveau eines Verbrenners sein“.

Zur Senkung der Emissionen, sind die Partner verpflichtet, auch recyceltes Lithium, Kobalt und Nickel einzusetzen, und im Zuge der Produktion lediglich Grünstrom zu verwenden.

Eine eigene Zellfertigung strebe BMW Weber zufolge nicht an. Immerhin entwickle sich die Technik so schnell, dass dies mit Blick auf die hohen Investitionen für einen Autobauer der Größe von BMW eine Innovationsbremse darstellen würde.

Quelle: tag24.de