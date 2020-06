Mehr Power als ein Veyron und satter Sound: Toyota Supra Mk4 mit 1256 Pferden auf der Autobahn – Man weiß, dass man es mit einer echten Bestie von einem Auto zu tun hat, wenn ein Wagen mit einem monströseren Leistungsprofil daherkommt als ein Bugatti Veyron. Genau das ist bei diesem Toyota Supra Mk4 2JZ SW der Fall, der auf der Autobahn von der Kette gelassen wird.

Grundlage für die unglaubliche Kraft bildet die sagenumwobene Maschine vom Typ 2JZ, deren atemberaubender Output selbst beim ursprünglichen Modell an der 320-Stundenkilometer-Marke kratzen kann. Entsprechend fällt das Profil in der Performanceversion mit 1256 Pferden sowie einem Drehmoment von 1120 Nm aus.

Der Mk4 ist und bleibt eine Legende – davon könnt ihr euch selbst bei diesem Video des Kanals „AutoTopNL“ ein Bild machen. Der ist bekannt dafür (So mancher würde sagen berüchtigt …), Super- und Hypercars sowie Performance-Umbauten auf der deutschen Autobahn zu testen. So auch in diesem Fall, wo dieses Biest von einem Supra entfesselt wird.

Man braucht nur einen Atemzug, dann ist der Mk4 auch schon bei 100 Stundenkilometern, ein kurzes Schlucken später kann man bestaunen, wie die Nadel von 100 auf 200 springt – wohlgemerkt in der Zeit, die so manche Klitsche zum Anspringen braucht. Ehe wir uns versehen, fliegt die Tachonadel auch schon über die 300er-Demarkationslinie hinweg.

Was diese Bestie währenddessen für einen Sound von sich gibt, sollte man vernommen haben. Purer kann Kraft nicht mehr klingen.