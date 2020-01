Autor: Redaktion MANNTV

Der allseits beliebte russische YouTube-Kanal „Garage 54“ ist berühmt-berüchtigt für seine hemmungslos sinnlosen Fahrzeug-Umbauten, die in den meisten Fällen lediglich dem Zwecke dienen, mal zu schauen, ob’s geht und was passiert. Da werden schon mal Sägeblätter als Reifen zweckentfremdet, der Innenraum zum Aquarium umfunktioniert oder Druckerfarbe in den Tank gefüllt. Damit ist der Kanal natürlich ein wahres Wimmelbild an unterhaltsamen Videos und entsprechend ein gern gesehener Gast hier auf unserem gepflegten, kleinen Herrenmagazin.

Wie wir gleich zu Beginn unseres heutigen Clips erfahren, sind viele der umgesetzten Ideen gar nicht auf dem Mist der Betreiber selbst gewachsen, sondern inspiriert von den Vorschlägen der Follower auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen. Eben dort fanden sich auch Bilder eines Wagens mit sechs Reifen am Heck, drei auf jeder Seite, im Dreieck angeordnet.

Ob das Ganze einen Zweck über den ästhetischen Effekt hinaus verfolgt kann uns auch der sympathische Chefschrauber aus Nowosibirsk nicht verraten, was aber nichts daran ändert, dass er begeistert den Fehdehandschuh aufnimmt und sein Team an die Arbeit schickt. Das Testobjekt der automobilen Frankensteine ist diesmal ein kleiner Fiat Uno.

Es sei an dieser Stelle bereits verraten, dass der Umbau gelingt, auch wenn die ersten Testfahrten noch einiges an Arbeit nach sich ziehen sollten. Aber wie so oft ist die Funktionalität des Ganzen am Ende eher zweifelhaft. Zumal es sich bei dem Uno um einen Wagen mit Frontantrieb handelt, von daher kein wirklicher Traktionsvorteil zu erwarten ist, und das Heck in Ermangelung einer angemessenen Federung auf und ab hüpft wie ein aufgeregtes Kind am Weihnachtsabend.

Aber hey, cool sieht es auf jeden Fall aus.