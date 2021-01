McLaren 765LT vernichtet Viertelmeile: Schnellster Serien-PKW der Welt stellt Rekord auf – Rekorde mit hochgezüchteten Boliden aus namhaften Tuningschmieden sind heutzutage nichts Aufsehenerregendes mehr, fast jede Woche lässt einer der großen Namen ein Geschoss vom Stapel, das ein anderes für einige Zeit in die Schranken weist, bis sich das Spiel wiederholt. Serienfahrzeuge, die einander überbieten, sind da schon spannender. Vor allem wenn der Wagen „von der Stange“ von McLaren ist. Da hält (kaum) kein Getunter mit. Das zeigt dieser neue Rekord über die berühmte Viertelmeile.

In den letzten Monaten wurden einige McLaren 765LT ausgeliefert. Nun gibt es erste Videos, die zeigen, was die Rakete aus England so über die Viertelmeile leistet. Einer der stolzen Besitzer einer solchen Schönheit ist der Betreiber eines YouTube-Kanals namens „DragTimes“. Der lässt seinen neuen McLaren auf dem Drag Strip von der Kette und entfesselt, was dieses Geschoss zu bieten hat.

Bereits beim ersten Lauf am Tag dieses Videos soll der 765LT auf der zum Standard gehörenden Pirelli-P-Zero-Bereifung die Viertelmeile in gerade einmal 9,47 Sekunden gefressen haben. Wohlgemerkt sind diese Reifen mit weniger Grip ausgestattet als die zum Optionsumfang gehörenden Trofeo Rs. Beim zweiten Lauf brachte es „DragTimes“ auf nurmehr 9,41 Sekunden.

Über den McLaren 765LT ist bekannt, dass er so viel Power hat, dass man beim Anfahren im vierten Gang (!) noch dafür sorgen kann, dass die Reifen durchdrehen. Auch der Youtuber hatte bei seinem Testlauf mit diesem Problem zu kämpfen und ersetzte die Bereifung schließlich durch einen Satz Räder eines 720 S, auf die er Toyota R888R aufziehen ließ. Auch diese besitzen immer noch die Straßenzulassung, was für diesen noffiziellen Rekord entscheidend war.

Da die Bereifung über weitaus mehr Grip verfügte, war es mit dem Durchdrehen vorbei – damit fiel die Viertelmeile nach 9,338 Sekunden bei 242,8 km/h. Der Fahrer konnte diesen Rekord dreimal fast wieder erreichen und fiel dabei nie unter Zeiten im Bereich der 9,3-Sekunden-Marke. Dabei konnte bei einem Lauf eine Beschleunigung von 0 auf 100 in nur 2,1 atemberaubenden Sekunden erreicht werden.

Der Youtuber merkte an, dass er mit seinem 720S 9,76 Sekunden für die Viertelmeile gebraucht hatte – der 765 LT ist also knapp eine halbe Sekunde schneller und mit Fug und Recht das aktuell schnellste Serienauto mit straßentauglicher Bereifung über die Viertelmeile.

