Maximal-modifiziert: Dieser Scion FR-S/Toyota 86 wurde zu 101 % getunt – Tuning ist nicht gleich Tuning, wie wohl jeder weiß, der sich einmal auch nur oberflächlich mit der Materie auseinandergesetzt hat. Manche Natur stopft gewaltige Power in eine Familienkutsche und lässt ihr ihren Look als dezenter, harmloser Schläfer für Fußballmuttis. Andere wollen, dass ihr Wagen optisch aussieht wie ein Bolide, doch so mancher scheut letztlich ob der Kosten das maximale Motortuning. Wie aber sieht ein Wagen aus, in den zumindest optisch schlicht alles rein ging, was rein ging? Man sehe und staune.

Dieser Toyota GT86/Scion FR-S tauchte unlängst auf „Reddit“ auf und sorgte für Furore dort, obschon diese rollende Masse an Umbauten schon länger im Netz zirkuliert, wie das Magazin „Carscoops“ zu berichten weiß. Ein entsprechender Video-Rundgang in der Einfahrt des Besitzers (?) ist auch vorhanden – den findet ihr im Anschluss (den Rundgang, nicht den Eigner …). In dem Geschoss stecken nahezu alle Umbauten, welche man von einem 90er-Jahre-Actionfilm Marke „Fast & Furious“ etc. erwarten würde – und noch mehr.

Die gelbe Warntracht stellt dabei nur den optischen Auftakt dar.

Blickfang ist definitiv die transparente Scheibe auf der Motorhaube, welche den verchromten Scoop umschließt. Ob der lediglich optischen Zwecken dient, oder wirklich funktioniert, stellt der Bericht des Automagazins infrage. Apropos Chrom: In silberner und blauer Verchromung wurden jede Menge Akzente gesetzt. Auch die Haube setzt nicht die einzigen Highlights in optischer Hinsicht:

Die vorderen und hinteren Radkästen wurden ausgestellt, die Seitenschweller verlängert. Der Frontsplitter mit seiner gewaltigen Größe und die aerodynamischen Cover tun ihr Übriges, um das Auge über diese Tuning-Ansammlung zu lenken – oder sich, je nach persönlichem Geschmack, abwenden zu lassen. Irgendwann landet man so oder so beim für die Rennstrecke ausgelegten Heckflügel.

Die Räder sind selbstverständlich Sonderanfertigungen.

Unechte Dachhutzen sowie Lamellen an den hinteren Seitenfenstern und der Heckscheibe runden den hyper-sportiven Look ab. Als wäre das alles noch nicht genug, verfügt der Scion über Scherentüren im Lamborghini-Stil, welche den Blick auf den Innenraum freigeben. Hier finden sich eine große NOS-Flasche (auch über deren Echtheit wagt sich der „Carscoops“-Bericht keine Aussage zu treffen), ein Soundsystem sowie einige Bildschirme und Renngurte.

Quelle: carscoops.com