Marktforschungsstudie 2021 mit Neuwagen-Besitzern: 61 Prozent nutzen Hightech-Gadgets ihrer Pkw nicht – Moderne Fahrzeuge sind ein wahrer Schatzhort Bordcomputern, Touch-Displays, Infotainment und einer gefühlten Million Sensoren. Eine Studie eines großen Marktforschung- und Analytikinstituts hat nun aufgezeigt, dass eine überwiegende Mehrheit der Personen, die sich einen Neuwagen zugelegt haben, kein Interesse an der Mehrheit der technologischen Errungenschaften der Fahrzeuge hat und diese kaum bis gar nicht nutzt.

Der taufrisch veröffentlichte „2021 U.S. Tech Experience Index“ (TXI) der Analysten von J.D. Power konnte aufzeigen, dass weniger als die Hälfte der Eigner für mehr als eine von drei fortschrittlichen Technologien in Neuwagen überhaupt Verwendung findet, zwei Drittel der Technologien werden demnach in den ersten 90 Tagen nach dem Kauf überhaupt nicht benutzt.

J.D. Power: Verschwendete Funktionen?

Demnach gaben 61 Prozent der Befragten an, Technologien des digitalen Marktes noch nie verwendet zu haben, etwas mehr als die Hälfte (51 Prozent) äußerten zudem, keinen Bedarf dafür zu haben. „Die Preise für Neufahrzeuge sind so hoch wie nie zuvor, was zum Teil auf die zunehmende Ausstattung zurückzuführen ist“, so Kristin Kolodge, Executive Director of Human-Machine Interface bei J.D. Power zu den Ergebnissen (Übers. d. Verf.).

Kolodge weiter: „Das ist in Ordnung, wenn die Besitzer einen Gegenwert für ihr Geld erhalten, aber einige Funktionen erscheinen vielen Besitzern wie Verschwendung.“ Die Studie konnte auch Wertungen der am meisten und am wenigsten beliebten Technologien aufzeigen. So zeigte sich, dass Kamerarückspiegel und Bodenkameras zu den am meisten nachgefragten Einbauten in Neuwagen zählen.

Inoffizieller Spitzenreiter: Tesla

Eher unbeliebt bei den Kunden und laut Aussagen von Fehlern geplagt: Innenraumtechnologien für Gestensteuerungen: Rund 41 Probleme traten laut Nutzerumfrage bei je 100 Fahrzeugen auf. Beliebter hingegen: Die Ein-Pedal-Technologie moderner Elektrofahrzeuge – hier entfielen nur 8 Probleme auf je 100 Fahrzeuge in den Nutzerberichten. Inoffizieller Spitzenreiter des TXI in Sachen Innovation: Tesla.

668 von 1000 Punkten auf dem Technologieindex konnte das Unternehmen mit seinen Fahrzeugen abstauben, inoffiziell ist die Bewertung aber deshalb, weil der Hersteller den Analysten von J.D. Power in 15 ausgewählten US-Bundesstaat keinen Zugang zu Daten für Kundenbefragungen gewährte. Damit ist offizieller Spitzenreiter der Tabelle des TXI im Premiumsegment der E-Pionier Genesis mit 634 Punkten.

Hyundai weit vorne

Darauf folgen Cadillac mit 551, Volvo mit 550, BMW mit 545 sowie Mercedes-Benz mit 523 Punkten. Bei den Fahrzeugen im Segment Massenmarkt führt Hyundai mit 519 Punkten den Index an, dicht gefolgt von Kia mit 510, Nissan mit 502, Subaru mit 499 sowie GMC mit 498 Punkten.

Die Ergebnisse der Studie basieren auf Umfragen mit 110.827 Personen, die 2021 einen Neuwagen erworben haben und frühestens 90 Tage danach befragt wurden. Der Technologieindex betrachtet und bewertet, inwieweit sich Personen an neue Markttechnologien gewöhnen und als wie effektiv diese von Nutzern eingestuft werden.

Quelle: carscoops.com