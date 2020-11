Geht es um ein Kräftemessen zweier größenmäßig unausgewogener Parteien, wird mit dem Kampf David gegen Goliath oft aus der Bibel zitiert. Der kleine, wackere Held, dem es mit List und Tücke gelingt, seinen sehr viel stärkeren Kontrahenten zu Fall zu bringen.

Nun hat die Heilige Schrift allerdings mit der Realität in etwa so viel gemeinsam wie Bob der Baumeister mit Prinzessin Lillifee, sodass man leider festhalten muss, dass in der Natur andere Regeln gelten.

Denn in Wirklichkeit gilt nur das Recht des Stärkeren. Vor allem auf den Straßen dieser Welt, wie der Fahrer eines Audi im folgenden Video feststellen muss. Sich mit einem LKW anzulegen ist aber auch eine blöde Idee, wenn man der David ist. Bibel hin oder her.