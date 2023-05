Mann wehrt sich gegen Autodiebstahl: Besitzer kämpft in Einfahrt gegen Übermacht – Nach Leibeskräften hat sich ein Mann eines Diebstahlsversuches durch gleich vier Verdächtige erwehrt. Der dramatische Kampf in seiner Einfahrt wurde von einer seiner Kameras auf Video festgehalten. Nun ist die Polizei auf der Suche nach den vier Tatverdächtigen und betont die Notwendigkeit einer Verschärfung von Maßnahmen im Rahmen der Verbrechensprävention. Der Mann wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Seine Nachbarn stehen unter Schock.

Dies berichtet das Automagazin „Carscoops“. Demnach lag das Video zuerst lokalen Nachrichtensendern im US-Bundesstaat Connecticut vor, in dem sich die Szenen ereigneten. Der Vorfall beginnt erkennbar als Versuch eines einzigen Verdächtigen, einen roten Wagen vom Typ Infiniti zu stehlen. Es kommt dabei zu einer Konfrontation zwischen dem Autobesitzer und der Einzelperson. Drei weitere Personen eilen dem Verdächtigen dabei zu Hilfe.

Ein Kampf entbrennt – er endet auf den Ausruf einer unbekannten Frau hin:

„Ich rufe die Polizei!“ Die vier Verdächtigen ergreifen daraufhin die Flucht mit einem schwarzen Mercedes Benz, mit dem sie am Tatort eingetroffen waren. Zur Verblüffung der Einsatzkräfte und des „Carscoops“-Verfassers kam augenscheinlich keiner der Verdächtigen auf die Idee, mit dem Objekt der Begierde, dem zu stehlenden Fahrzeug, das Weite zu suchen. Nun ist die Polizei mit dem Fall befasst – und man betont Maßnahmen, die Täter auf Dauer präventiv fernhalten sollen. Ein Sprecher kommentierte den Vorfall.

Jeffrey Foss-Rugan, Sergeant bei der Polizei von Rocky Hill, zu dem Diebstahlsversuch und den tätlichen Angriffen: „Gott sei Dank wurde [das Opfer] nicht ernsthaft verletzt. Wir sehen in letzter Zeit viele solcher Vorfälle im ganzen Bundesstaat und im Land, bei denen Menschen eingreifen und der Verdächtige möglicherweise eine Waffe hat. Wir haben viele Werkzeuge zur Verfügung, mit denen wir versuchen könnten, diese Verdächtigen aufzuspüren, und ich weiß, dass es sehr schwierig ist, wenn Sie Zeuge werden, wie Personen in Ihr Auto einbrechen.“

In der jetzigen Situation kann der Sergeant den Menschen nur mit Rat weiterhelfen, wie er betont:

„Wir müssen unsere Garagen abschließen. Wir müssen die Türen verschlossen halten. Wir müssen Wertsachen aus dem Auto entfernen“, so Foss-Rugan. In lokalen Medien kommentierten die schockierten Nachbarn des Opfers den Vorfall. „Das passiert mitten in deinem Vorgarten. Es ist echt frustrierend“, so ein Nachbar. Eine andere Person, welche an der Straße lebt, kommentierte, dass sie bereits selbst mit Diebstahl dieser Art konfrontiert wurde:

„In der Vergangenheit wurde unser Auto mehrmals auf unserer Einfahrt aufgebrochen.“

