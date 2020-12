Zur Winterzeit kann man gar nicht oft genug vor den Gefahren einer glatten Fahrbahn warnen. Selbst der routinierteste Autofahrer kann von plötzlich auftretendem Blitzeis überrascht werden, welches seine Bezeichnung schließlich nicht umsonst trägt. Und wenn Regen oder Nebel erst einmal auf eine gefrorene Fahrbahn treffen, und das Wasser infolgedessen eine spiegelglatte Eisschicht bildet, kann es sehr schnell zu einer Massenkarambolage kommen, wie jene, die das folgende Video aus Südkorea dokumentiert.

Tote gab es bei dem Unfall unweit der südkoreanischen Hauptstadt Seoul glücklicherweise nicht, wie ihr aber gleich sehen werdet, war zumindest einer verdammt nah dran. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn entgegen jeder Vernunft wagt sich ein Mann doch tatsächlich zu Fuß auf die rutschige Autobahn. Sein Ansinnen, andere Autofahrer zu warnen, ist zwar grundsätzlich löblich, allerdings auch unfassbar gefährlich.

Es kommt, wie es kommen muss, und der Asiate rutscht aus. Nur knapp entgeht er daraufhin zwei heranrauschenden Wagen und kommt tatsächlich irgendwie mit dem Leben davon. Insgesamt werden 21 Fahrzeuge in den Auffahrunfall verwickelt und drei Menschen schwerverletzt.

Leider sind Glatteisunfälle selbst laut dem ADAC häufig nicht zu vermeiden. Was man aber tun kann, ist, bei Eis, Schnee und winterlicher Nässe vorausschauend und umsichtig zu fahren, größeren Abstand zum Vordermann zu halten, sanft zu bremsen und gefühlvoll zu lenken. Werdet ihr vom Blitzeis überrascht, rät der Automobilclub dazu, die Fahrt zu pausieren. Wird im Wetterbericht vor Blitzeis oder Eisregen gewarnt, solltet ihr die Fahrt, wenn möglich, gar nicht erst antreten.

Mal abgesehen von der Gefahr für Leib und Leben, haftet ihr am Ende nämlich selbst für etwaige Unfälle, liegt die Verantwortung doch auch bei Blitzeis grundsätzlich beim Autofahrer. Laut StVO muss er die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs insbesondere den Straßen-, Sicht- und Wetterverhältnissen anpassen. Und das ist gar nicht mal so leicht, wenn sich an Tagen um den Gefrierpunkt die Fahrbahnbeschaffenheit durch das wechselnde Tauen und Frieren ständig ändert.

Quelle: adac.de