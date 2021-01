Irrer Versuch in 44m Höhe: Männer lassen Auto auf Trampolin fallen – Schaut man sich das Vorschaubild des nun folgenden Videos in den sozialen Medien an, kann man nur zu einem Schluss gelangen: Das muss doch gestellt sein. Immerhin sieht das Ganze aus wie die üblichen Lockmittel, die einen Klick nach sich ziehen sollen. Doch dann wird einem klar, wer das nun folgende Video in die Welt gesetzt hat – und damit stimmt es: Hier wird wirklich ein Auto auf ein Trampolin fallengelassen.

Mark Rober heißt der Mann, der in diesem Video an der Seite der Betreiber des Kanals „How Ridiculous“ an dem Projekt gearbeitet hat. Die haben ihren Durchbruch vor allem unzähligen Clips zu verdanken, in denen sie irgendwelchen Kram von einem Turm in ihrer Gegend auf ein Trampolin fallenlassen. In einem ihrer Videos sprachen sie eine Herausforderung an Rober aus. Er sollte mit ihnen ein Video drehen, das es wirklich in sich hat.

Nun muss man über Rober zwei Dinge wissen. Erstens: Er macht pro Monat nur ein, in der Regel recht hochwertiges, Video und legt hohen Wert auf die physikalische Korrektheit der Dinge, die er in seinen Clips so von sich gibt. Das liegt an Grund zwei: Rober ist echter Ingenieur und kennt sich vor allem mit mechanischer Belastbarkeit von Objekten und entsprechenden Berechnungen aus. Genau das nutzen alle in diesem Video für einen ebenso unterhaltsam-sinnbefreiten wie spektakulären Versuch.

So wird ein spezielles Trampolin konstruiert, das satte zwei Tonnen wiegt. Das Netzgewebe besteht aus Kevlar,, die Sprungfedern sind enorm belastbar und speziell gefertigt für Extremsituationen. Doch reicht das, um einem Kleinwagen zu widerstehen, der aus 44 Metern Höhe auf das Teil fallengelassen wird? Robers Berechnungen für seine Konstruktion werden auf eine harte Probe gestellt.